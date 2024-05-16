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الخميس 16 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الاسرائيلي يعتدي على المزارعين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على عدد من المزارعين جنوب بيت لحم.

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وأفاد المزارع جعفر عاصي (55 عاما)، بأن قوة من جيش الاحتلال هاجمته وعددا من المزارعين خلال عملهم في أرضهم البالغة مساحتها 1500 دونم والمزروعة بأشجار الكرمة في منطقة واد الديار المحاذية لمستعمرة "أفرات" الجاثمة على أراضي بلدة الخضر.

وأضاف، أن الاحتلال هددهم بالاعتقال والاستيلاء على المركبات والمعدات الزراعية إذا عادوا إلى العمل في أرضهم، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتعرضون فيها لاعتداءات جنود الاحتلال خلال موسم العنب هذا العام.

وأشار إلى أن هذه الأراضي تشكل حوالي 80% من أراضي الخضر الزراعية، مؤكدا أن الاحتلال يحاول تفريغ الأراضي من المزارعين، مستغلا انشغال العالم بالعدوان على قطاع غزة.

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