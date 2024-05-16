المستشار جمال رشدي: أزمة السودان على أجندة قمة البحرين وتناولها الأمين العام للجامعة العربية في كلمتة

علي هامش الاستعدادت لقمة البحرين

أكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، إن القمة العربية المرتقبة ستعقد في ظروف غير عادية، وستتضمن كل القضايا العربية وكل قضايا الامن القومي العربي، ولكن قضية فلسطين استحوذت على الأعمال التحضيرية للقمة العربية.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن هناك حاجه للتدخل الدولي من الأطراف المقتنعه بحل الدولتين في صورة مؤتمر دولي يجلس مع هذه الأطراف لوضع مسار قابل للتنفيذ، مشيرا الي أن الجانب العربي دفع بهذه الفكرة والجانب الفلسطيني ايضا منذ فترة، وهي ضمن أفكار اخري هدفها في النهاية أن يكون هناك مسار وأفق سياسي يستجيب للمأساة التي تحدث في فلسطين، والاوضاع المحزنه في غزة.

وعن تطورات الأوضاع في السودان قال المتحدث باسم الأمين العام، أن البلاد تعيش اليوم أخطر أزمة انسانية علي وجه الأرض، لافتا الي أن هناك 25 مليون مواطن في السودان يعيشون في شبح المجاعة، اضافة الي معاناة 10 مليون نازح في شمال دارفور.

وتابع حديثه أن :"الوضع يتدهور أكثر وهناك دعوات لكافة الأطراف تطالب بوقف عاجل وفوري لاطلاق النار، ولابد من الدخول في مسار سياسي لانه ليس من السهل حسم هذه النزاع عسكريا".

وقال رشدي أن غزة بالتأكيد تسيطر علي أجندة قمة البحرين، ولكن هذا لا يجعلنا أن ننسي الأزمة الخطيرة في السودان، مؤكدا علي أن القضية مطروحه علي أجندة القمة، وتناولها الأمين العام للجامعة العربية في كلمتة.

وأوضح أن أجندة القمة هى كل القضايا العربية، وقضايا الأمن القومى العربى، والعمل المشترك متشعبة وليست مقتصرة على العمل السياسي، مشيرا الي هناك أزمات أخري ربما تكون مجمدة مثل الوضع في ليبيا وسوريا وأزمة الصومال المختلفة.