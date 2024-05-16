ينطلق الأسبوع المقبل.. تعرف على تاريخ نشأة معرض زهور الربيع

تنطلق فعاليات معرض زهور الربيع في دورته الـ 91 الأسبوع المقبل بالمتحف الزراعي بالدقي، حيث يعد من أهم الأحداث الثقافية والاقتصادية في المنطقة.

معرض زهور الربيع

معرض زهور الربيع

وتستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لإطلاق معرض زهور الربيع حيث يتم حاليًا الترتيب لكافة الامور الفنية الخاصة بالمعرض، فضلا عن تلقي الطلبات من الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة في معرض هذا العام.

ويحرص الكثير من المواطنين على زيارة معرض زهور الربيع للاستمتاع بمشاهدة الزهور والنباتات والأشجار التي تعد فريدة من نوعها.

تاريخ نشأة معرض زهور الربيع

ويرجع تاريخ إنشاء معرض زهور الربيع إلى عهد السلطان حسين عام 1914م، أي منذ 109 عامًا، ولكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمي عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.

وقد تم إنشاء حديقة الاورمان التي كانت تحتضن المعرض في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875م على مساحة حوالى 28 فدانًا، وتعد من أكبر الحدائق النباتية في العالم، وتحتوي على 1200 تنوع نباتي تضمه الحديقة ومجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.

أكبر معرض في المنطقة العربية

ويعتبر المعرض الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، حيث تقيمه وزارة الزراعة سنويا للعام الـ 91 عاما، والذي يعتبر حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين والأشقاء العرب، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

كما يشارك في المعرض كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.

‏‎ويضم المعرض هذا العام ما يقرب من 200 عارض في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار ومعرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة 30% في اطار دور وزارة الزراعة لتوفير السلع بأسعار مخفضة الأمر الذي يساهم في رفع العبء عن كاهل المزارع.