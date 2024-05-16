حبس عاطل 4 أيام لاستيلائه على حسابات فيسبوك لـ 23 مواطنًا

قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على الحسابات الخاصة لـ 23 مواطناً على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم.



وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد استولي عاطل علي الحسابات الخاصة لـ 23 مواطناً على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم تم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.



وكان قطاع الأمن العام قد تمكن بمشاركة قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة لقيامه بالاستيلاء على الحسابات الخاصة بعدد (23) مواطن على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم.



وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول و5 شرائح هواتف المُستخدمة فى ارتكاب الوقائع و3 محافظ إلكترونية ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



