أمرت جهات التحقيق المختصة بـ حبس 20 مسؤولًا بالجمارك في شبكة فساد جديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقي مبالغ مالية وتسريب بيانات خاصة وسرية متعلقة لاستغلالها في عمليات تسهيل البيع واستخدامها في الرشوة.

سربوا بيانات.. حبس 20 مسؤولًا بالجمارك بتهمة الرشوة والفساد

وكانت الجهات المختصة وجهت ضربة جديدة ضد الفساد، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 20 مسؤولًا بالجمارك، ووسيطا وتاجرا كبيرا بتهمة الرشوة والفساد.

و القضية متهم فيها ح.د، مدير عام الأسواق الحرة في الجمارك وشقيقتها أ.د، مديرة مكتب رئيس مصلحة الجمارك، حيث سربت الأخيرة بيانات خاصة وسرية متعلقة بمكتب رئيس المصلحة لشقيقتها لاستغلالها في عمليات تسهيل البيع واستخدامها في الرشوة.

كما ضبطت السلطات المعنية، مديرة عام الأسواق الحرة فرع الميريلاند بمصر الجديدة ن.ح، و3 آخرين موظفين، وتاجرا كبيرا في مجال الخمور، والذي يحصّل صفقات مهربة بأسعار مخالفة للقواعد، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وحملت القضية رقم 280 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.

ضبط المتهمين بالاستعراض بالسيارات في شمال سيناء والإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو عبر موقع انستجرام، تضمنت قيادة قائدي سيارات بسرعة كبيرة، وإجراء حركات استعراضية، حيث تم ضبط مرتكبي الواقعة.

وقالت الداخلية في بيان، إنها رصدت تداول عدة مقاطع فيديو بأحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تضمنت قيادة قائدي سيارات بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى إجراء عدة حركات استعراضية من شأنها تعريض حياتهم والأخرين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارات المشار إليها، 5 سيارات، وقائديها مقيمين بنطاق محافظتي شمال سيناء والإسماعيلية، كما تم ضبط مستخدم الحساب المشار إليه مقيم في محافظة شمال سيناء.

وبمواجهته أقر بنشر تلك المقاطع بهدف الحصول على نسبة مشاهدة عالية، وتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المتهمين والسيارات.