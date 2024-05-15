جلسة تجديد حبس سائق أوبر المتهم بخطف فتاة ومحاولة هتك عرضها بالتجمع ..غدًا

تنظر محكمة شرق القاهرة، غدا جلسة تجديد حبس سائق أوبر المتهم بخطف فتاة ومحاولة اغتصابها في مدينة نصر، .

جلسة تجديد حبس سائق أوبر المتهم بخطف فتاة ومحاولة اغتصابها بالتجمع ..غدًا

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان ركوب الفتاة، بداية من طلب الرحلة مع السائق حتى وقوع الحادث، وأمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم، لبيان ما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه ، وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية لـ فتاة أوبر، تمهيدا لسماع أقوالها في الحادث واستكمال التحقيقات.

بداية الواقعة

وبدأت الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد، وقيام السائق بمحاولة خطفها واغتصابها.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق عمره 24 سنة، حاصل على دبلوم زراعة وأن الفتاة استقلت معه السيارة من أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد ولكن في أحد الشوارع الفارغة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان ،قام المتهم بمحاولة إنزال الفتاة والتعدي عليها جنسيا، وأضافت الفتاة أنها استغاثت بالمواطنين ففر هاربا.

تفاصيل اعتداء نجار جنسيًا على تلميذ بالدقهلية

وفي صعيد اخر ؛ ضبطت الأجهزة الأمنية بالدقهلية ، بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة بني عبيد، نجار قاصر، استدرج تلميذا واعتدى عليه جنسيا في ورشة نجارة ابن عمه.

بدأت الواقعة؛ بتقديم ربة منزل محضرا بمركز شرطة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اتهمت خلاله نجار قاصر، في محضر رسمي باستدراج ابنها الطفل والاعتداء عليه جنسيًا داخل ورشة نجارة بقرية إبراهيم عبدالهادي التابعة للمركز، وذلك حال عملهما داخل الورشة، وبتقنين الإجراءات وضبط المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد من ربة منزل، مقيمة قرية إبراهيم عبدالهادي دائرة المركز وبرفقتها نجلها 9 سنوات، تلميذ بالصف الثالث الابتدائي ويعمل بورشة نجارة بذات القرية، وقيام المدعو"ز.خ.إ" 16 عامًا، عامل بذات الورشة، مقيم بذات القرية، بالتعدي على نجلها جنسيًا حال تواجدهما بالورشة محل عملهما.

وبتقنين الإجراءات نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بقيادة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات