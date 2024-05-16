يسرا تطل كالأميرات فى مهرجان كان

تتمتع النجمة يسرا بذوق رفيع جعلها تختار أزيائها على خطى الأميرات لتظهر في أبهى صورها وتكن محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت، وهذا ما فعلته في أحدث ظهور لها على السجادة الحمراء بمجرد حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77.

وتألقت يسرا بإطلالة ساحرة، مزجت بين الأناقة والرقي في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل وفضفاض، بأكمام طويلة، صمم من قماش الحرير باللون الذهبي وحمل توقيع مصمم الأزياء طونى ورد، زين ببعض الخرز والكريستال من الأطراف.

وعلقت على الصور، قائلة: "من دواعي سروري دائمًا أن أكون في مدينة كان، خاصة عندما تكون برفقة رايا المذهلة والرئيس التنفيذي المذهل لـ GFF عمرو منسي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "Le Deuxième Acte" أو The Second Act للمخرج كوينتن دوبيو، وهو أحدث فيلم كوميدي للمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي غزير الإنتاج، وهو الفيلم الذي يعرض خارج المنافسة، ويدور الفيلم حول فلورنسا التي تريد تقديم الرجل الذي تحبه بجنون ويدعى ديفيد إلى والدها، لكن حقيقة الأمر أن ديفيد غير منجذب إلى فلورنسا ويريد أن يجعلها تقع في حب صديقه ويلي.

فيلم "Le Deuxième Acte" أو The Second Act للمخرج كوينتن دوبيو من بطولة ليا سيدو والتي تلعب دور فلورنسا، ولويس غاريل والذي يلعب دور ديفيد، و فينسنت ليندون ورافاييل كوينارد ومن سيناريو كوينتن دوبيو.

ويشارك في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77، فيلم شرق 12 للعرض والذي يعرض ضمن مسابقة أسبوع المخرجين في مهرجان كان 2024.

الفيلم يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، وقد جاء تكوين البوستر وألوانه معبرين عن تلك الحالة، وهو من تصميم هالة القوصي، وتنفيذ علياء صلاح الدين ومحمد بدر.

ويلعب بطولة الفيلم كل من، منحة البطراوي، وأحمد كمال، كما يشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع والفيلم تأليف وسيناريو وحوار وإخراج هالة القوصي.

