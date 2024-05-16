مصادر طبية إسرائيلية: مقتل موظف في وزارة الدفاع وإصابة آخرين بينهم جنديان بهجوم في غزة

أعلن مستشفى بيلينسون في بيتح تكفا عن مقتل موظف في وزارة الدفاع جراء سقوط قذيفة هاون في قطاع غزة.

وقال المستشفى إنه تم إجلاء ليرون يتسحاق في حالة حرجة مصابا بجروح بالغة في الرأس.

وأعلن الأطباء عن وفاته صباح اليوم الأربعاء. كما أصيب جنديان إسرائيليان من وحدة "ياهالام" بجروح خطيرة في الهجوم، وأصيب عاملان آخران كانا في مهام في المنطقة بجروح في جنوب القطاع.

ويشهد قطاع غزة قتالا عنيفا بين كتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وأعلنت كتائب القسام عن مقتل 12 جنديا إسرائيليا اليوم الأربعاء.

كما بثت "كتائب القسام" مقطعا مصورا يضم مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة جباليا شمال القطاع.

طائرات الاحتلال تنقل عشرات المصابين جراء هجوم حزب الله على قاعدة إيلانية

بعد دقائق من الهجوم الجوي الذي نفذه حزب الله على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، وصف موقع تايم أوف الإسرائيلي، الضربة بأنها الأعمق منذ بداية الحرب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه وصل إلى مستشفى "بلينسون" 10 جنود جرحى من الكتيبة 202 لواء المظليين جراء الحدث الذي وقع شمال غزة.

واضافت الوسائل العبرية: حتى هذه اللحظة، لا تزال طائرات الجيش الإسرائيلي المروحية تنقل الجنود الجرحى من شرق جباليا شمال غزة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الهجوم يُعد أحد أعمق الهجمات التي شنها حزب الله منذ اندلاع الحرب وتوسيع نطاق إطلاق المنظمة نحو هدف يقع على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود.