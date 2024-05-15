النائبة غادة عجمي تشيد بالتقدم الملموس وما تقدمه القنصلية المصرية بالرياض



أشادت النائبة غادة عجمي نائبه المصريين بالخارج بالتقدم النوعي الملموس الذي تقدمه القنصليه المصريه بالرياض حيث أصبحت نموذج يحتذي به علي مستوي العالم في خدمه المواطنين المصريين بالخارج من تيسير اجراء المعاملات وانهاء حاله التكدس امام السفارة وكان اخرها تركيب بوبات إليكترونيه لتسهيل دخول القنصليه لإجراء المعاملات بالاضافه إلي محاضرات التوعيه لكوادر الموظفين بالسفارة والتي تجري بشكل يومي بين القنصل العام والموظفين والوقوف الفوري علي المشاكل وحلها، فضلا عن ايفاد بعثات قنصليه إلي المناطق التي يشملها نطاق القنصليه مثل الدمام والقصيم والمنطقه الشماليه في سياسه تنتهجها القنصليه لتوفير عناء السفر من المناطق البعيدة إلي القنصليه بالرياض.

كما أشادت النائبه بالمساعي التي يبذلها السفير طارق المليجي في التقائه الدائم بأبناء الجاليه وآخرها الملتقي الثالث للقاء ابناء الجاليه والذي سبقه الملتقي الثاني بالالتقاء بأبناء الجاليه بالدمام والوقوف علي ملاحظاتهم،

وأشادت عجمي بالتحول الرقمي في القنصليه الذي يقودة الدبلوماسي الشاب عبدالله حسني والمستشار محمد المهدي والمستشارة مروة الحسيني، وافادت بان التحول الرقمي ارسي العدل في خدمه جميع المواطنين وسرعه انجاز المعاملات

وأثنت النائبه بجهود القسم القانونى بالقنصليه والتي أنهت الاف المعاملات بأبناء الجاليه وتيسير رجوعهم الي الوطن، بالاضافه الي تواصل القنصليه الدائم مع وزارة العمل السعوديه لحل المشاكل العالقه لابناء الجاليه.

وافادت النائبه بان القنصليه المصريه بالريآض باتت نموذج يحتذي به لجميع سفارات العالم بالرغم من العدد الهائل لابناء الجاليه بالمملكه والتي تعتبر الجاليه المصريه بالسعوديه هي الأكبر بالعالم.