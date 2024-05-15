تعرضت مدرسة للاصابة بنزيف في المخ وكسور بالجسم ، فيما أصيبت صديقتها بكدمات إثر قفزهما من توكتوك أثناء سيره، ظنا منهما أنهما يتعرضان لمحاولة اختطاف بعد رش السائق لمعطر جو، وذلك على طريق "الكردي-الرياض" بنطاق مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

معطر جو .. يتسبب في إصابة مدرسة وصديقتها في الدقهلية |ما القصه

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد كريم حمدي، مأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي بوصول" دعاء.ا.م.م"،45 عاما، مدرسة ومقيمة بندر الكردي، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات بالجبهة وأسفل الرأس واشتباه نزيف بالمخ.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، وبالفحص، وسؤالها قررت أنه حال استقلالها مركبة توك توك"، رقم د ب ل 8984 قيادة "رضا.ا.ا.م"، 52عاما، سائق توك توك ومقيم بذات العنوان رفقة صديقتها "رشا.ع.إ"، 40 عاما، موظفة بمعهد كفر الكردي ومقيمة بذات العنوان وسيرهم على طريق"الكردي- الرياض"، وأمام قرية الرياض دائرة المركز قام قائد التوك توك برش معطر جو برائحة المسك وظنهما قيامه برش مخدر فقامتا بالقفز من التوك توك حال سيره مما أدى الى حدوث إصابتهما ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر من ضبط قائد التوك توك والمركبة وبسؤاله قدم رخصتي قيادة وتسيير ساريتين، وجرى التحفظ على عبوة الرش"، والمركبة وبسؤاله نفى قيامه برش مادة مخدرة وقيامه برش معطر جو بالمسك داخل التوك توك وظن السيدتين تعرضهما للاختطاف .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2263 لسنة 2024 إداري مركز منية النصر وجرى العرض على جهات التحقيق والتى أمرت بالتحرى حول الواقعة.