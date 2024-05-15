ديانا كرزون تواكب موضة 2024

تنجذب النجمة ديانا كرزون الي الأزياء الجذابة التي تتسم بالأناقة وتوفر لها الاحتشام والوقار وهذا ما جعلها محط اهتمام واعجاب متابعيها إينما ظهرت ومثال تقتدي به اغلب فتيات وسيدات هذا الجيل.

وتألقت ديانا كرزون بإطلالة ساحرة، مواكبة لأحدث صيحات موضة 2024، حيث ارتدت فستان طويل مجسم باللون الأخضر الغامق ونسقت عليه كرديجان باللون الأزرق صمم من قماش الساتان الناعم مما جعلها تبدو في أزهي إطلالاتها وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

ديانا كرزون

ديانا سمير كرزون (30 أكتوبر 1983 -) مغنية أردنية من أصل فلسطيني حازت على لقب سوبر ستار العرب بموسمه الأول عام 2003.



ولدت في الكويت نشأت وتربت في الأردن وسط عائلة فنية لأب موسيقيّ وعضو في نقابة الفنانين بالأردن، وأم سورية كردية إنفصلا لاحقا، هي الأخت الكبرى لثلاثة أشقاء زين، هيا، داوود، ، حصلت على دبلوم إدارة علوم طيران من جامعة عمان الأهلية أشيع خبر خطوبتها من الإعلامي اللبناني الراحل مازن دياب عام 2008 لكنها وضحت بأنها مجرد صداقة أعلنت خطوبتها في 24 فبراير 2020 من الإعلامي الأردني معاذ العمري. وفي الرابع عشر من سبتمبر 2020 أعلنت زواجها منه رسمياً في يونيو 2021 رزقت بابنتها الأولى «سلمى» في يونيو 2023 رزقت بابنها الثاني "راشد".



أصدرت أول ألبوماتها بعنوان “ديانا سوبر ستار العرب 2003” مع شركة ميوزيك ماستر اشتهرت منه أغنيتين أنساني ما بنساك والشره بره وبعيد التي لحنها عبد الله العقود. تميزت بحرصها على التنوع في لونها الأغاني ما بين الرومانسي والدرامي، كما تعاملت مع كبار الشعراء والملحنين منهم “محمد الرفاعي” و”أمير طعيمة” و”حميد الشاعري”، في عام 2005 طرحت ألبومها الثاّني بعنوان “العمر ماشي”، قدمت العديد من الأغنيات بلهجات عربية مختلفة، منها المصرية والخليجية والأردنية واللبنانية والعراقية مما جعلها المطربة الأكثر نجاحاً في الأردن، في عام 2010 وقعت عقدا مع المنتج الأردني محمد المجالي صاحب شركة الأمل للإنتاج الفني أصدرت ألبومها الثالث “ديانا 2010” لكنها انفصلت عنه بسبب خلافات وطلبه الزواج منها عرفيا وشرعيا إضافة لتهديدها. قدمت ألبوما خليجيا عام 2012 بعنوان خليجي ديانا كرزون اختيرت لتكون وجها إعلانيا لعدة منتجات منها زيت الشعر دابر أملا شاركها الممثل التركي ساروهان هونيل المعروف ب الأسمر في كليب الجرح عام 2009 والممثل اللبناني شادي ريشا في كليب كلمة أحب عام 2014 عام 2015 خلال انتخابات رئاسة الفيفا دشنت حملة لدعم الأمير علي بن الحسين على مواقع التواصل الاجتماعي في أغسطس 2017 قامت بافتتاح بغداد مول في العاصمة العراقية بمشاركة مجموعة فنانين عراقيين وعرب.