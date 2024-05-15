الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.01%، لتصل الى مستوى نحو 2386.51 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بنحو 3.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2490 صفقة.

مؤشر الأسهم القطرية تغلق علي انخفاض

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية في ختام تداولاته جلسة، اليوم الاثنين، منخفضًا بـ 17.92 نقطة، أي بنسبة 0.19 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9628.36 نقطة.

وتم خلال جلسة التداول فى أسواق الأسهم القطرية نحو 239 مليونًا و743 ألفًا و684 سهمًا، بقيمة 561 مليونًا و674 ألفًا و188.722 ريال، نتيجة تنفيذ 19 ألفًا و650 صفقة في جميع القطاعات.

وصعدت في الجلسة أسهم 17 شركة فى أسواق الأسهم القطرية، بينما انخفضت أسعار 31 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول فى أسواق الأسهم القطرية 559 مليارًا و292 مليونًا و67 ألفا و424.670 ريال، مقابل 561 مليارًا و251 مليونًا و203 آلاف و74.070 ريال، في الجلسة السابقة.

الأسهم فى مسقط ترتفع بنسبة 0.37 %

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 4775.30 نقطة مرتفعًا 17.4 نقطة، وبنسبة 0.37 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4757.89 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و245 ألفًا و271 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 61 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5 ملايين و754 ألفًا و229 ريالًا عُمانيًّا.

مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على تباين

الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 2,010.22 نقاط بانخفاض قدره 12.86 نقطة، في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 774.17 نقطة بارتفاع قدره 2.02 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية بنحو 4 ملايين و272 ألفًا و647 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 777 ألفًا و933 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 109 صفقات، بحسب كالة الأنباء السعودية.