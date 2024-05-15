الأمن يوقع بـ 38 هاربا من أحكام قضائية خلال يوم

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (38) متهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.



وفي سياق منفصل أصيب 4 أشخاص بالفيوم في مشاجرة بين عائلتين بمساكن دمو، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب مشاجرة بين أفراد عائلتين بمساكن دمو بمركز الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 4 اشخاص ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث آخر

وفى حادث سابق لقي طالب ثانوي بالفيوم مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية كان يقودها، أثناء عودته من أحد الدروس الخصوصيه بطريق مدينه دمو، بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التامين الصحي ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ميكروباص بالطريق الدائري عند مدخل مدينه دمو بدائرة المركز، ووجود مصاب تم نقله الى مستشفى التامين الصحى وتوفى عقب وصوله للمستشفى.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم الى المستشفى وبالفحص تبين وصول عبد الرحمن محمد يونس 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي، ومقيم بمدينه دموالجديدة التابعة للمركز.

وبالإنتقال والمعاينة تبين وجود حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، على الطريق الدائري عند مدخل مدينه دمو بدائرة المركز؛ ما أدى إلى إصابة عبد الرحمن محمد يونس طالب بالصف الثالث الثانوي- 18 سنة- ويقيم بذات الناحية، ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى التامين الصحي.

تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى امرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بتسليم جثمان الشاب لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وتولت التحقيق.