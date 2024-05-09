التعليم: المعلومات الإثرائية لا تدخل في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

نبه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم وضع أي أسئلة عن المعلومات الإثرائية في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المعلومة الإثرائية مثل: الأرقام، والإحصائيات، التواريخ؛ لأنها ليست أهدافًا اختبارية.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تكون المواد التعليمية المصاحبة لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مثل: الخرائط، والجداول، والرسوم البيانية واضحة وسليمه علميًا وفنيًا.

مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة تقيس المستويات المعرفية المختلفة وبلا تعقيدات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة تطبيق المواصفات الفنية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الفصل الدراسي الثاني.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى ضرورة أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تنوع مستويات الصعوبة في أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لقياس جميع مستويات الطلاب.

بأن توضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من المنهج المقرر.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تتوزع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة أن تغطي أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 جميع أجزاء المنهج.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باستخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها.

وأشارت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى ضرورة أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 غير قابلة للتأويل.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن توضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بعيدة عن التعقيدات.

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحديد موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 يوم 8 مايو.

وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني يوم 23 مايو 2024 بحسب الجدول المقرر في كل محافظة.

ووضعت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الفترة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.