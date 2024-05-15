الغاء تخصيص 3 محلات تجارية بسوق الإسكان الإقتصادي بسوهاج الجديدة

أعلن المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة عن إلغاء تخصيص عدد 3 محلات تجارية بسوق الإسكان الإقتصادي بسبب عدم الإلتزام بما ورد بكراسات شروط المزايدات العلنية التي تم من خلالها التخصيص والتي من أهمها الإلتزام بتشغيل المحل خلال أربعة اشهر من الإستلام وعدم جواز التوقف عن ممارسة النشاط اكثر من خمسة عشر يومآ متصلة او ستون يومآ منفصلة، وأنه في حالة المخالفة يتم إتخاذ إجراءات الغاء التخصيص، منوها أن اللجنة بصدد الغاء عدد من المحلات بعدد من الأسواق الأخرى بالمدينة لذات السبب.

وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أن الجهاز يقدم يد العون لأصحاب المحلات لسرعة التشغيل والإستدامة في فتح محلاتهم ليتعاون الجميع في تنمية مدينتنا الجميلة سوهاج الجديدة .

وفي سياق متصل وجه جهاز مدينة سوهاج الجديدة المواطنين الذين أنهوا إجراءات التعاقد على وحداتهم سرعة التوجه للجهاز لإستلام واشغال تلك الوحدات .

وأعلن المسئولين بجهاز مدينة سوهاج الجديدة للحاجزين بعمارات الإسكان الاجتماعي أرقام (٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١) بمنطقة ٥٠ عمارة تنفيذ شركة المجموعة المصرية الدولية ان الوحدات بتلك العمارات جاهزة للاستلام علماً بأن الإعلان المرفق تم نشره بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٢ ومدته ستة أشهر تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٢١ وفي حالة عدم الإلتزام يعتبر ذلك عدولا عن التعاقد ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية .

ويهيب جهاز مدينة سوهاج الجديدة برئاسة المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس الجهاز بالمخصص لهم محلات تجارية بمختلف أسواق المدينة الإلتزام بما ورد بكراسات شروط المزايدات العلنية التي تم من خلالها التخصيص والتي من أهمها الإلتزام بتشغيل المحل خلال أربعة اشهر من الإستلام وعدم جواز التوقف عن ممارسة النشاط اكثر من خمسة عشر يومآ متصلة او ستون يومآ منفصلة .