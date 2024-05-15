بمنطقة الرابية.. 22 مايو القرعة العلنية 2 لمساحات تم توفيق أوضاعها

كشف جهاز تنمية مدينة الشروق، عن أنه سيتم يوم الأربعاء الموافق 22/5/2024، إجراء القرعة العلنية اليدوية الثانية للعملاء الذين قاموا بسداد الدفعات المقدمة الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها بنطاق منطقة الرابية، وذلك وفقاً لشرائح المساحات (209م2 : 276م2).

وأضاف الجهاز، أنه على العملاء الحضور بمقر الجهاز بداية من الساعة 10صباحاً في الموعد المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، على أن يتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهراً، للبدء في إجراء القرعة العلنية اليدوية.

وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وسيتم الإعلان عن الأسماء المحددة للقرعة الأولى على الصفحة الرسمية لجهاز المدينة لاحقاً.

فيما أكد الجهاز، أن ذلك يأتى فى إطار سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة، وضمها لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة بهدف تحويلها إلى مناطق حضارية مخططة.

رئيس جهاز الشروق يؤكد سرعة إنهاء توفيق أوضاع حائزي الأراضي في الرابية

وكان قد استقبل المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، مجموعة من ممثلي منطقة الرابية، أحد المناطق المضافة للمدينة، وذلك للاطلاع على كل جديد فيما يخص التقنين.

وشدد رئيس الجهاز على سرعة إنهاء توفيق الأوضاع لحائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، مشيرا إلى استجابة الجهاز لأصحاب طلبات التقنين الراغبين في استعجال دراسة الطلبات، وعلى استعداد لسداد جدية التقنين.

وطالب من الراغبين في استعجال دراسة الطلبات بسرعة التوجه لسداد الجدية، إذ يجرى تحصيل الرسوم طبقا للمساحة لتكون حتى مساحة 209 مترمربع، وسداد 50 ألف جنيه، أما أكثر من تلك المساحة وحتى 500 متر مربع، يجرى سداد 90 ألف جنيه، وأكثر من مساحة 500 متر مربع، يجرى سداد 120 ألف جنيه.