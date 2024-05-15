القبض على 404 تجار مخدرات خلال حملات مكبرة بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (389) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (404) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (201,069كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت ( 18 طن و 31,600 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (20,309 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (13,358 كيلو جرام).كمية من مخدرالهيدرو وزنت (10 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (3,110 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (1,655 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,325 كيلو جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (750 جرام).كمية من بذور "قنب، هيدرو ، بانجو" المخدر وزنت (200 كيلو جرام).( 3 أفدنة و 9 قراريط و 15 سهم) لمخدر البانجو .( 15 فدان و 17 قيراط و 22 سهم) لمخدر الهيدرو .عدد (12443) قرص مخدر.

وفي سياق منفصل قال أحمد شعبان مالك سيارة أوبر التي يقودهها سائق أوبر المتهم بخطف ومحاولة اغتصاب فتاة التجمع، إن المتهم يتمتع بالسيرة الطيبة ولم يُحدث أي أزمة طوال فترة عمله التي تجاوزت الـ 3 سنوات، وقاد فيها أكثر من سيارة.

وأضاف مالك سيارة أوبر إنه لثقته في المتهم لم يوقع معه عقد إيجار للسيارة، مطمئنا معه على سيارته الحديثة، ولا يتخيل ارتكابه لجريمة اختطاف فتاة أو التعرض لإنثى.

وأشار إلى أن السيارة مزودة بـ جي بي اس، يمكن قائد السيارة من التسجيل الصوتي لكل ما يحدث داخلها، ويمتلك المتهم وحده الرقم السري الخاص به، وهو ما سيكون دليل براءته أو إدانته.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي سائق "بإحدى شركات النقل الخاصة" على سيدة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي" اصطحبها قائدها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض "كاتر" ما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت التحريات في واقعة تعدي سائق أوبر على فتاة جنسيا ومحاولة خطفها في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، تفاصيل جديدة حول الواقعة، بعد ضبط المتهم.



