مشيرة خطاب: "القومي لحقوق الإنسان" يحظى بالدعم اللازم من مجلسي "النواب" و"الشيوخ

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يحظى الدعم اللازم من مجلسي "النواب" و "الشيوخ"، على كافة المستويات، مشيرة إلى أن الأعضاء لديهم الوعى الكامل بالجهود التى تتم من جانب المجلس في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بمقتضى أحكام الدستور في ضوء الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

لجنة حقوق الإنسان

وقدمت خطاب، الشكر لمجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان"برئاسة النائب طارق رضوان علي اعتماد مشروع موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان للعام المالي 2024/2025 لتمكين المجلس من الوفاء بكافة التزاماته المحلية والدولية والاقليمية.

وأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما ظهر جلياً من تفهم أعضاء مجلس النواب ووزارة المالية للتحديات المالية التى يمر بها المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال عمله وتفهم دعم للموازنة المالية ،الخاصة بالمجلس خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ فى1/7/ 2024.

منظمات المجتمع المدني

واستعرضت رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جهود المجلس خلال الفترة السابقة مع كافة مؤسسات الدولة والجامعات ومنظمات المجتمع المدني.

واثنت خطاب، بالتعاون المؤسسي البناء والمثمر مع البرلمان" مجلسي النواب ، الشيوخ " بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويعمل علي تعزيز وحماية حقوق الإنسان.