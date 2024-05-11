اقتصادية حقوق الإنسان تشيد بتجربة محافظة جنوب سيناء التنموية

أنهت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان زيارتها لمحافظة جنوب سيناء، وذلك انطلاقا من دور المجلس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

كما عقدت اللجنه برئاسة الدكتور محمد ممدوح أمين اللجنة الاقتصادية، وعضوية الدكتوره هدى راغب عضو المجلس اجتماعًا تنسيقياً مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحضور بعض القيادات التنفيذية بهدف رصد الوضع الراهن بالمحافظة والتعرف على خطة قطاعات الدولة لدعم الحقوق الاقتصادية وأبرز المكتسبات المتحققة، والتحديات المتعلقة بهذا الشأن، والعمل على تنسيق كافة الجهود لتعزيز الحقوق الاقتصادية، وتحسين جودة حياة المواطن المصري.

أشادت اللجنه بتجربة المحافظة المميزة في إرساء وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، والجهود المستمرة التي استهدفت قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والثقافة، وتنمية مدينة شرم الشيخ والتى تعد أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم.

وفي سياق متصل - قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في معرض سوق السفر العربي، الذي تنظمه دولة الإمارات العربية، إلى أن السياح الإماراتيين يزورون كافة مدن جنوب سيناء خاصة شرم الشيخ طوال العام ويستمتعون بكافة الأنشطة

وكشف محافظ جنوب سيناء عن عدد من المشروعات الجديدة في شرم الشيخ والتي من بينها إقامة أكبر ميناء لليخوت في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المرصد الأمني.