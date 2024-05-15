الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

"الإصلاح" الكويتية: الالتفاف حول قيادة أمير الكويت واجب شرعي والتزام وطني

بوابة الوفد الإلكترونية

اعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت الشيخ خالد مذكور المذكور، أن الالتفاف حول قيادة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد "واجب شرعي والتزام وطني"، قائلا في كلمته الافتتاحية للجمعية العمومية في عامها الـ60، "تمر البلد هذه الأيام بظروف تستوجب الالتفاف حول قيادة الأمير الشيخ مشعل الأحمد، لما فيه صالح الوطن والمواطنين، وهو واجب شرعي والتزام وطني"، داعيا الله أن يديم على الكويت الاستقرار والأمن والأمان والرفاه.

 

txt

أمير الكويت للحكومة الجديدة: سنحاسب من يقصر

txt

أمير الكويت يستقبل الحكومة لأداء اليمين الدستورية

txt

وزير خارجية الكويت يؤكد إلتزام بلاده بدعم ووحدة واستقرار السودان

txt

وزير خارجية الكويت يبحث مع نظرائه العراقي والمغربي والصومالي التطورات الإقليمية والدولية الراهنة


ودعا المذكور  إلى الاتعاظ مما حل بالمجتمعات المحيطة، قائلاً: إن "نظرة فاحصة إلى أحوال بعض المجتمعات والتي عصفت فيها الفتن والفرقة والخلافات، وأصبحت ساحات تعبث فيها أيادي التحريض والتأليب، لتدعونا لتحمل مسؤوليتنا المجتمعية، والدعوة إلى الحفاظ على استقرار البلد وأمنه وتماسكه ووحدته الوطنية، بعيداً عن كل ما يثير الفتن ويضر بالاستقرار".


وأكد ثقته بقرارات أمير الكويت الأخيرة، بالقول: "نحن على ثقة تامة بحرص الأمير على الوطن والمواطنين والحفاظ على مكتسبات البلد التاريخية التي حافظ عليها الأجداد والمؤسسون الأوائل الذين سعوا لحفظ أمنه وهويته واقتصاده ودستوره ووحدته".

الجريدة الورقية