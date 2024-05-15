"الإصلاح" الكويتية: الالتفاف حول قيادة أمير الكويت واجب شرعي والتزام وطني

اعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت الشيخ خالد مذكور المذكور، أن الالتفاف حول قيادة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد "واجب شرعي والتزام وطني"، قائلا في كلمته الافتتاحية للجمعية العمومية في عامها الـ60، "تمر البلد هذه الأيام بظروف تستوجب الالتفاف حول قيادة الأمير الشيخ مشعل الأحمد، لما فيه صالح الوطن والمواطنين، وهو واجب شرعي والتزام وطني"، داعيا الله أن يديم على الكويت الاستقرار والأمن والأمان والرفاه.



ودعا المذكور إلى الاتعاظ مما حل بالمجتمعات المحيطة، قائلاً: إن "نظرة فاحصة إلى أحوال بعض المجتمعات والتي عصفت فيها الفتن والفرقة والخلافات، وأصبحت ساحات تعبث فيها أيادي التحريض والتأليب، لتدعونا لتحمل مسؤوليتنا المجتمعية، والدعوة إلى الحفاظ على استقرار البلد وأمنه وتماسكه ووحدته الوطنية، بعيداً عن كل ما يثير الفتن ويضر بالاستقرار".



وأكد ثقته بقرارات أمير الكويت الأخيرة، بالقول: "نحن على ثقة تامة بحرص الأمير على الوطن والمواطنين والحفاظ على مكتسبات البلد التاريخية التي حافظ عليها الأجداد والمؤسسون الأوائل الذين سعوا لحفظ أمنه وهويته واقتصاده ودستوره ووحدته".