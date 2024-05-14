وزير خارجية الكويت يبحث مع نظرائه العراقي والمغربي والصومالي التطورات الإقليمية والدولية الراهنة

بحث وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا مع نظرائه في العراق والمغرب والصومال، في اجتماعات منفصلة، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ33 بالمنامة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم الثلاثاء.

واستعرض اليحيا مع نظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين، والمغربي ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، بنود الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك الرامي لتعزيز مسيرة العمل العربي وضمان نجاح أعمال القمة العربية.

كما بحث الوزير الكويتي العلاقات الوثيقة التي تربط بلده مع البلدان الشقيقة، وكذلك التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وزير الخارجية التونسي ونظيره الأردني يؤكدان أهمية عقد اللجنة المشتركة قريبا

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ونائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية المغتربين الأردني أيمن الصفدي على أهمية عقد اللجنة المشتركة في وقت قريب، مشيرين إلى عمق العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين تونس والأردن.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم الثلاثاء أن ذلك جاء خلال لقاء الوزيرين على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الثالثة والثلاثين والمنعقد بالمنامة.

وبحث الجانبان أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى مشروعات القرارات التي ستعرض على القمة.