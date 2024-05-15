"المحامين العرب": نعول على القمة العربية لدعم القضية الفلسطينية ونثمن دور مصر

أكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، أن الاتحاد يعول كثيرا على القمة العربية الـ 33 والتي ستنعقد بمملكة البحرين في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية، خاصة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية دخلت شهرها الثامن.

رسالة إلى بايدن

جاء ذلك خلال الفعالية التي عقدت بمقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة بعنوان "رسالة إلى بايدن .. بين النكبتين ١٩٤٨ - ٢٠٢٤" تحت رعاية الأمين العام والنقيب حسين شبانة الأمين العام المساعد رئيس لجنة فلسطين بالاتحاد والتي أدارها سيد شعبان الأمين العام المساعد لدولة المقر وحضرتها فدوى البرغوثي زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي وعدد من الأمناء العامين المساعدين وعدد من ممثلي الاتحادات العربية والدبلوماسيين والحقوقيين والمحامين العرب.

وقال بنعيسى إن اتحاد المحامين العرب لم يلبث في دفاعه عن تحرير فلسطين أن وظف كل الآليات القانونية لوقف العدوان على قطاع غزة، تسانده كل المنظمات الحقوقية في العالم والشعوب المحبة للسلام ومن بينها الشعب الأمريكي الذي نظم العديد من الفعاليات الاحتجاجية رفضا لما يتعرض الشعب الفلسطيني الأعزل.

وثمّن الأمين العام للاتحاد، دور مصر وقطر في محاولاتهما لوقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر التوصل لهدنة بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي.

وأكد بنعيسى، أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تحذر من خطورة استمرار سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين وهجوم قوات الاحتلال على جنوبي قطاع غزة المكتظ بالسكان.

وشدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، على أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس عملية إبادة ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، تقوم على القتل دون تمييز بين النساء والشيوخ والأطفال والرضع، والإمعان في تدمير المنشآت الأساسية من مستشفيات ومدارس ودور عبادة، إضافة إلى التهجير القسري نحو جنوبي غزة، مع تعمد منع وقطع الإمدادات والمساعدات الانسانية سعيا لإهلاك الشعب الفلسطيني والقضاء عليه.

وقال بنعيسى: "مرت حتى الآن 222 يوما على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي سقط خلالها ما يزيد عن 35 ألف شهيد و79 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال؛ في مشهد من بين الأكثر دموية على مر التاريخ، سقطت خلاله هيبة المنظمات الدولية لعدم قدرتها على إنصاف الشعب الفلسطيني وإيقاف الحرب ومحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم".

الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني استطاع بصموده القوي، أن يفشل مخططات وأهداف الاحتلال الإسرائيلي نحو تصفية القضية الفلسطينية، مشددا على أن إسرائيل تعمل على تجويع الفلسطينيين عبر مهاجمة مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

وأدان بنعيسى، تكرار اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الأردنية المتوجهة إلى قطاع غزة التي يواجه سكانها خطر المجاعة، معربا عن ثقته في أن الشعب الفلسطيني سينتصر في قضيته العادلة مهما بلغ حجم التنكيل الذي يتعرض له.

وجدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، تأكيده أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضية الاتحاد الأساسية، حتى تتحقق مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة بخروج الاحتلال الإسرائيلي من كامل أراضيه وإقامة دولته المستقلة.