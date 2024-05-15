حماس: نكبة فلسطين وإبادة غزة وصمة عار على جبين العالم

متظاهرون يعطلون مؤتمر شركة «جوجل» السنوى فى كاليفورنيا

أكدت أمس حركة حماس، أن نكبة فلسطين المستمرة منذ 76 عاما وإبادة قطاع غزة المتواصلة للشهر الثامن، تمثلان «وصمة عار» على جبين الصامتين تجاهها، داعية إلى تجريم ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى.

وأكدت حماس، فى بيان بمناسبة الذكرى 76 للنكبة، أن «عدوان الاحتلال الصهيونى المستمر منذ 76 عاما، وجرائم الإبادة الجماعية التى يتعرض لها أهلنا فى قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر؛ تشكّل وصمة عار على جبين كل الصامتين والمتقاعسين فى فضحها وتجريمها والعمل على وقفها».

وأضافت: «ندعو أمتنا وكل الأحرار فى العالم إلى الضغط بكل الوسائل لوقف العدوان الصهيونى ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، ودعم صمود ونضال شعبنا المتطلع للحرية والاستقلال».

ونظم آلاف الفلسطينيين مسيرة فى شمال فلسطين المحتلة، إحياء لذكرى «النكبة»، حين فر مئات الآلاف وهُجروا خلال حرب 1948 للمطالبة بحق عودة اللاجئين. ودعا نحو 3 آلاف شخص أيضا إلى إنهاء الحرب فى القطاع أثناء مشاركتهم فى المسيرة قرب مدينة حيفا.

ورفعوا الأعلام الفلسطينية متشحين بالكوفية الفلسطينية فى مسيرة حق العودة السنوية، فى احتجاج فلسطينى نادر سُمح بتنظيمه مع احتدام الحرب فى غزة

وكان كثيرون منهم يحملون زجاجات مياه، وبعضهم يدفع عربات أطفال أثناء سيرهم على طريق ترابى. ودعا آخرون إلى تحرير الفلسطينيين من الاحتلال.

وواصلت شعوب العالم تضامنها مع القضية الفلسطينية والتنديد بالمجازر الصهيونية فى القطاع وأغلق متظاهرون مؤيدون فلسطين مدخل مؤتمر شركة «جوجل» السنوى فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية احتجاجا على دعم الاحتلال الإسرائيلى.

واتسعت دائرة الحراك الطلابى الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض للحرب الصهيونية على قطاع غزة، ليغزو مختلف الجامعات الأمريكية والأوروبية، مع انضمام جامعات جديدة لهذه الموجة التضامنية.

واستغل الطلبة حفلات التخرج لتمرير مطالبهم. فيما توصلت بعض الجامعات إلى اتفاق مع المحتجين لقطع الروابط مع المؤسسات الأكاديمية الصهيونية، وهو أحد أبرز مطالب الحراك، بينما اقترح أكاديميون فى جامعات أخرى بتدريس طلاب القطاع عن بُعد.

وارتدى عدد من طلاب كلية الحقوق فى جامعة كولومبيا الأمريكية الكوفية الفلسطينية خلال حفل تخرجهم،. وارتدى الطلاب المتضامنون مع فلسطين أثوابًا تحمل ألوان العلم الفلسطينى والكوفية. كما رفعت مجموعة أخرى من الطلاب فى منصة تكريم الخريجين، لافتات تحمل عبارة «وقف إطلاق النار الآن» بغزة.

ورفض طلاب آخرون مصافحة أساتذتهم خلال حصولهم على وثائق تخرجهم، فى احتجاج صامت على إنهاء مظاهراتهم فى الحرم المركزى للجامعة بعنف الشرطة. وألغت إدارة جامعة كولومبيا مراسم التخرج فى الحرم المركزى للجامعة، بسبب الاحتجاجات الطلابية المتضامنة مع فلسطين.