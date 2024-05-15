"الوفد" يحتفى بعيد ميلاد الزعيم.. انفوجراف

يحتفى العالم العربي وعشاق الفن بعيد ميلاد زعيم الكوميديا عادل إمام الذي ملأ الدنيا وشغل الناس بأعمال ثرية المحتوى ومنوعة التفاصيل.

كان زعيم الكوميديا من أبرز عمالقة السينما المصرية، ولد بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بشهر مايو من عام 1940 ، حصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة.

يُعَد أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية في مصر والوطن العربي، حيث اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي كان جوهرها رسائل خفية تتحدث عن القضايا السياسية والقضايا الاجتماعية وهو ما يصعب على الكثيررون إتقانه.





بدأ حياته الفنية على مسرح جامعة القاهرة، ومن خلالها عمل في المسرح والسينما، وكانت مسرحية أنا وهو وهي أول مسرحية يشارك بها أمام الراحل فؤاد المهندس عام(1963) وتزوج الزعيم من نهى الشلقاني وله ثلاثة أولاد، الإبن الأكبر رامي خريج الجامعة الأمريكية، وهو مخرج ، والممثل محمد إمام، وابنته الوحيدة سارة.

أبرز جوائز الزعيم عادل إمام

حصل إمام على العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية ومن أبرزهم جائزة أفضل ممثل لعام 1995 عن فيلم الإرهابي من مهرجان القاهرة السينمائي، وجائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي الدولي لعام 2005.

كما حصل على جائزة من لجنة التحكيم الدولية لأفضل ممثل لعام 2006 عن فيلم عمارة يعقوبيان من مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي.، وجائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي الدولي لعام 2008.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ عن منح جائزة "زعيم الفن العربي"، للمرة الأولى له، بحفل جوائز صناع الترفيه 2024.