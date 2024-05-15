عادل إمام.. حكاية أزمة فالنتينو مع الضرائب المصرية

لطالما واجه الزعيم عادل إمام طوال حياته العديد من الأزمات والمشاكل التي ظل يواجهها دون ملل أو كلل، ومن أبرز تلك الأزمات هي أزمته مع الضرائب المصرية حيث تفاجئ وبعد غياب ما يقرب من الـ 5 سنوات عن التمثيل، بأنه مطالب بدفع ما يزيد عن 6 ملايين جنيه مصري للضرائب.

وروى تفاصيل هذه القصة محامي الزعيم عادل إمام خالد الأشوح، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يُعرض عبر قناة "القاهرة والناس"، قائلًا: "الموضوع كله متعلق بالقيمة المضافة اللي تم استحداثها مؤخراً، ومكنتش موجودة قبل كده والضرايب بتطالبنا بالقيمة دي عن مسلسلات "عفاريت عدلي علام" و"عوالم خفية" و"فلانتينو"".

وأضاف: "خلافنا مع الضرايب إن الأعمال اللي بيطالبونا ندفع عنها اتصورت في المنطقة الحرّة بمدينة الإنتاج الإعلامي؛ ومش بتخضع للقيمة المضافة وفي بروتوكول بين مصلحة الضرايب ونقابة المهن التمثيلية بينص على إن الاعمال اللي بتتصور في مدينة الإنتاج معفية من القيمة المضافة".

وأردف: "دفعنا الضرايب اللي علينا وتقدّمنا للجنة الطعن ولجأنا لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، والمحكمة أحالت الطعن للدائرة 28 وسيتم النظر فيه خلال هذا الشهر".





أشرف زكي يطمئن جمهور الزعيم عادل إمام

طمأن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الجمهور عن صحة الزعيم وذلك خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد قائلًا:" عادل إمام صحته زي الفل"، كما هنأه بمناسبة عيد ميلاده الـ 84، قائلًا: "اللي عايز يعرف تاريخ مصر يتفرح على أفلام عادل إمام".

من هو عادل إمام

هو أحد أبرز عمالقة السينما المصرية، ولد بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بشهر مايو من عام 1940 ، حصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة.

متزوج من هالة الشلقاني وله ثلاثة أولاد، الإبن الأكبر رامي خريج الجامعة الأمريكية، وهو مخرج ، والممثل محمد إمام، وابنته الوحيدة سارة.

شارك في عروض الفرق الجامعية والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية في عام 1962 وهو لايزال طالبا بالجامعة وكانت أدواره صغيرة لكنها لفتت الأنظار إلى موهبته كممثل كوميدي. قدم بعد ذلك مسرحية أنا وهو وهي في عام 1962 مع الراحل فؤاد المهندس، ثم اشترك في مسرحية النصابين في عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء في عام 1967، ثم قدم مسرحية مدرسة المشاغبين التي استمر عرضها من عام 1971 إلى 1975 وتعتبر انطلاقته الحقيقية كنجم مسرحي، ثم مسرحيه شاهد مشافش حاجه واستمر عرضها سبع سنوات، الواد سيد الشغال 1985 واستمرت إلى عام 1993، ومسرحية بودي جارد، من عام 1999.

أسندت له أدوار البطولة ابتداءً من عام 1972، وأصبح النجم الأول للتليفزيون عندما قدم مسلسلات دموع فى عيون وقحة، أحلام الفتى الطائر.

وعلى مستوى السينما ظهرت موهبته الحقيقية التي بشرت بظهور نجم كوميدي كبير خلال مشاركته الفنان أحمد مظهر بطولة فيلم (لصوص لكن ظرفاء) عام 1968 حيث قدم أوراق اعتماده كنجم واعد في عالم الكوميديا، لكن مرحلة ما بعد النكسة 1967-1972 عطلته قليلًا لتولي مهمة النجم الأوحد في ظل الأجواء السياسية والفنية المضطربة فكان يشغل الأدوار الثانية وكان له حضور ملفت إلى أن جاء دوره الحاسم في فيلم (البحث عن فضيحة) عام 1973.

وبعد انقطاع لفترة طويلة عن الدراما التليفزيونية تصل إلى 32 عام، عاد بثمانية أعمال تليفزيونية عرضت في شهر رمضان في ثمانية أعوام متتالية، بداية من عام 2012 بمسلسل فرقة ناجي عطا الله، ومسلسل العراف عام 2013، ثم مسلسل صاحب السعادة 2014، ثم مسلسل أستاذ ورئيس قسم 2015، فمسلسل مأمون وشركاءه في 2016، فمسلسل عفاريت عدلي علام 2017، ومسلسل عوالم خفية 2018، وأخيرًا مسلسل فالنتينو في رمضان 2019.