مركز أطفال التوحد بالإسماعيلية يواصل تدريباته

واصل مركز تدريب أطفال التوحد و الإعاقات الذهنية تدريباته الثلاثاء 14 مايو والذي ينفذ من قبل الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب و الرياضة.

ينفذ المشروع أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع بمركز التنمية الشبابية الشيخ زايد و يقوم بالتدريب دكتور أحمد فتيح وكابتن مروة القرعلي

ويهدف المشروع إلى دمج الأطفال المصابين بالتوحد مع المجتمع المحيط بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة في أماكن مفتوحة تضمن التكيف مع البيئة الخارجية والتكيف مع التعامل مع الآخرين وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وتوجيهات الدكتور إيهاب صلاح مدير عام المديرية وإشراف الدكتور ياسر سعيد وكيل المديرية للرياضة والسادة مشرفي الأنشطة بالإدارة بقيادة كابتن محمد فوزي مدير الإدارة