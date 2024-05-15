خلفا لـ " أبو سمرة ".. تعيين التلاوي رئيسا لقومي المرأة بالمنيا

كلفت الدكتورة مايا مرسى ، رئيس المجلس القومى للمرأة ، بتكليف الدكتورة نجاح التلاوي للعمل رئيسا لفرع المنيا للمجلس، خلفا للدكتورة منال أبو سمرة.

جدير بالذكر ، ان الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، اصدرت قرارا رقم 213 لسنة 2016، بتعيين الدكتورة نجاح نجيب أحمد محمود التلاوي، لرئاسة المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، لمدة عامين ، وشغلت الدكتورة نجاح التلاوي ، منصب مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار فرع المنيا، وحاصلة على الدكتوراه في علم الإجتماع الأسري ، وتولت حقيبة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة فرع المنيا ، بداية من سبتمبر عام 2016، بعد ان كانت مديرا لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمنيا ، ثم تولى بعدها المنصب الدكتورة رشا المهدي ، ثم الدكتورة منال ابو سمرة ، ثم عادت التلاوي من جديد بقرار جديد كمقررا لفرع المنيا ، بداية من اليوم 15 مايو 2024.

يذكر ان، الدكتورة منال أبو سمرة، المقرر السابق، قد تولت هذه الحقيبة لمده 4 سنوات وقدمت العديد من الخدمات وحققت العديد من الانجازات وشهدت المحافظة طفرة غير مسبوقة للانجازات علي ارض الواقع ، وكانت قد تقدمت الدكتورة منال ابو سمرة ، بطلب اعتذارها عن العمل، ولسبب الإعارة الخارجية لخارج البلاد، وفي تدوينة خاصة على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك ، كتبت " ابو سمرة "، رسالة شكر لقادة المجلس القومى للمرأة ولجميع اعضاءه والعاملين به، ورسائل شكر وتقدير لكافة الأجهزة التنفيذية والمعنية داخل المحافظة على التعاون المثمر، وتمنت التوفيق والنجاح لصديقتها الدكتورة نجاح التلاوي.