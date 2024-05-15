سعر الدولار ينخفض بالتزامن مع استلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.. فيديو

أكد الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مصر كانت تعاني من أزمة اقتصادية تتمثل في نقص من النقد الأجنبي لا يكفي احتياجاتها، موضحًا أن وصول نحو 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة سيقلل من الفجوة التمويلية.

وأضاف أحمد غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على قناة صدى البلد، إن حصول مصر على 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة سيؤدي إلى وجودة وفرة من النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى وصول مبالغ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستنعكس إيجابيا على السوق المصري.

وتابع: سعر الدولار انخفض اليوم بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن وصول 14 مليار دولار إلى مصر من قيمة صفقة رأس الحكمة.

وأوضح أحمد غنيم، أن هناك تدفقات من الأموال الساخنة دخلت الجهاز المصرفي، حيث هناك 16 مليار دولار تم إدخالها للجهاز المصرفي من الأموال الساخنة، الأمر الذي سيؤدي إلى انفراجه وانخفاض في الأسعار.

وأكمل: لابد من تحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين مرة أخرى وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى العمل على زيادة الصادرات لتوفير أكبر قدر من النقد الأجنبي.

وأشار أحمد غنيم إلى أن كل هذه الأموال سيقلل من القلق لدى العديد من البنوك من عدم توافر العملة الصعبة، بالإضافة إلى التقليل من فاتورة الاقتراض.

وأردف أحمد غنيم، أن تحويلات المصريين بالخارج زادت بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية خاصة بعد تحرير سعر الصرف.

وشهد سعر صرف الدولار خلال مستهل التداولات في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، تراجعًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وانخفض سعر الدولار خلال الأسبوع الجاري بمتوسط 48 قرشا إضافية عقب تراجعه الأسبوع الماضي بمتوسط 40 قرشًا تقريبًا.

وكانت أسعار الدولار شهدت تراجعًا كبيرًا يقدر بنحو 20 جنيهًا، بعد تحديد سعر عادل للجنيه مقابل الدولار.

وفي هذا السياق تقدم "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، بمستهل تعاملات اليوم، الابعاء 15 مايو 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية، وجاء السعر على النحو الآتي:

سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 47.12 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع.



بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم بنك مصر سجل 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.



بنك الشركة المصرفية

كما سجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.



البنك العربي الأفريقي الدولي

بينما سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.



البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.



بنك الاستثمار العربي

وحقق سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الاستثمار العربي سجل 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 46.85جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.



بنك أبوظبي التجاري

كما حقق سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك أبوظبي التجاري اليوم 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل سعر الدولار اليوم الاربعاء في بنك الإمارات دبي الوطني 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.



البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



بنك قطر الوطني

بينما سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



بنك فيصل الإسلامي

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



البنك الأهلي الكويتي

وحقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي سجل 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.



بنك كريدي أجريكول

بينما حقق سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول وصل إلى 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع.



بنك البركة

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك البركة وصل إلى 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



بنك ميد بنك

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك ميد بنك وصل إلى 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



المصرف المتحد

كما تم قراءة سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد وصل إلى 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني وصل إلى 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



البنك العقاري المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.



البنك المصري لتنمية

وتم قراءة سعر الدولار اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع.