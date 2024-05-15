الجولة 23 للدوري .. تشكيل فاركو في مواجهة بلدية المحلة
أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بلدية المحلة التي تنطلق بعد قليل ، لحساب الجولة 23 من الدوري الممتاز.
ويمثل الفريق السكندري في اللقاء كل من ..
محمود السيد في حراسة المرمى - جيفرسون إنكادا - احمد عوض - ياسين مرعي - عزمي غومة - محمود عماد - أحمد البحراوي - محمد فخري - شكري نجيب - أحمد شريف - عمرو جمال.
ويخوض فريق فاركو مواجهة اليوم ممتلكًا 16 نقطة محتلاً الترتيب السادس عشر.
بينما يأتي بلدية المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.