الجولة 23 للدوري .. تشكيل فاركو في مواجهة بلدية المحلة

أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بلدية المحلة التي تنطلق بعد قليل ، لحساب الجولة 23 من الدوري الممتاز.





ويمثل الفريق السكندري في اللقاء كل من ..

محمود السيد في حراسة المرمى - جيفرسون إنكادا - احمد عوض - ياسين مرعي - عزمي غومة - محمود عماد - أحمد البحراوي - محمد فخري - شكري نجيب - أحمد شريف - عمرو جمال.

ويخوض فريق فاركو مواجهة اليوم ممتلكًا 16 نقطة محتلاً الترتيب السادس عشر.

بينما يأتي بلدية المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.