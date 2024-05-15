الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الجولة 23 للدوري .. تشكيل فاركو في مواجهة بلدية المحلة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بلدية المحلة التي تنطلق بعد قليل ، لحساب الجولة 23 من الدوري الممتاز.
 

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السبت المقبل .. الأهلي يحل ضيفًا على الترجي في تونس بذهاب نهائي أبطال أفريقيا


ويمثل الفريق السكندري في اللقاء كل من ..
محمود السيد في حراسة المرمى - جيفرسون إنكادا - احمد عوض - ياسين مرعي - عزمي غومة - محمود عماد - أحمد البحراوي  - محمد فخري - شكري نجيب - أحمد شريف  - عمرو جمال.

ويخوض فريق فاركو مواجهة اليوم ممتلكًا 16 نقطة محتلاً الترتيب السادس عشر.
 بينما يأتي بلدية المحلة  في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

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