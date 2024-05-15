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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل ميني كرواسون بالشوكولاتة| للجوع المفاجئ

ميني كرواسون بالشوكولاتة
ميني كرواسون بالشوكولاتة

ميني كرواسون بالشوكولاتة من المعجنات اللذيذة التي يحبها الصغار والكبار أيضًا، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل؛ لتناولها في أي وقت عن الشعور بالجوع المفاجيء، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

 

ميني كرواسون بالشوكولاتة

طريقة عمل ميني كرواسون بالشوكولاتة

المقادير

- دقيق : 2 كوب

- الماء : ربع كوب

- حليب : ربع كوب

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الخميرة الفورية : ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة ونصف (بدرجة حرارة الغرفة)

- الزبدة : نصف كوب (باردة)

- صفار البيض : 1 حبة (مخفوق)

- الشوكولاتة : حسب الحاجة (مقطّعة لمكعبات صغيرة)

- بودرة القرفة : 2 ملعقة صغيرة (ناعمة)

 

ميني كرواسون بالشوكولاتة

طريقة التحضير

ضعي الدقيق، والماء، والحليب، والسكر، والملح، والخميرة، والزبدة بحرارة الغرفة في وعاء.

اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

غلّفي العجينة بورق النايلون اللاصق، وضعيها في الثلاجة لحوالي 50 دقيقة.

قطّعي الزبدة الباردة إلى 3 أقسام وضعيها على قطعة نايلون، ثم غطّيها بقطعة نايلون ثانية، وافرديها بواسطة النشابة على سطح صلب حتى تصبح رقيقة، ثم ضعي الزبدة في الثلاجة حتى تبرد.

افردي العجينة على سطح العمل المنثور بالدقيق بواسطة النشابة على شكل مربع.

ضعي الزبدة في منتصف العجينة، ثم أغلقي أطراف العجينة فوق الزبدة، وافرديها حتى تحصلي على شكل مربع مرة أخرى.

ضعي العجينة في صينية، وغلّفيها بورق النايلون، ثم ضعيها في الثلاجة لحوالي ساعة.

أخرجي العجينة من الثلاجة، ثم اثنيها وافرديها على سطح العمل المنثور بالدقيق، ثم غطّيها بورق النايلون مجدداً وضعيها في الثلاجة لحوالي ساعة.

كرّري العملية مرّتين، ثمّ ضعي العجينة في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

قطّعي العجينة إلى مثلثات صغيرة الحجم ورفيعة.

وزّعي مكعبات الشوكولاتة على مثلثات العجينة، ثم لفّيها من القاعدة حتى الطرف.

وزعي قطع الكرواسون في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، وادهني وجهها بصفار البيض المخفوق.

سخّني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم أدخلي صينية الكرواسون إلى الفرن لحوالي 15 دقيقة حتى تنضج.

أخرجي الصينية من الفرن، ثم رشّي الكرواسون بالقرفة الناعمة، وضعيه في طبق للتقديم وقدميه.

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