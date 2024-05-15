الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خالد الجندي: الإنسان كائن قطيعي وحياته بدون ولي أمر فوضى (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال فتاة حول حكم قيامها ببعض الأمور الخاصة بها رغم رفض أهلها؟. 

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال" ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "لازم نعرف ان لينا ولي أمر في البيت والمستشفى والدولة والمدرسة، لابد من أتباع الخطة التى يضعها لتيسير الأسرة أو المؤسسة المسئول عنها". 

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وأضاف: “في هذه الحالة يصبح ولي الأمر طاعته واجبة، وربنا امرنا بطاعة الوالدين فى كل الأحوال ما عدا الشرك بالله”، مشيرا إلى أن طاعة الوالدين فى هذه الحالة يعتبر أعلى درجات البر بهما.

وتابع: "القرآن الكريم بيفهمنا أن كل مجموعة في البشر الإنسان كائن قطيعي ولا يستطيع أن يعيش منفرد سواء الأسرة أو مجموعة العمل أو الشعب ولازم يكون في ولي الأمر، وولي الأمر في البيوت الأسرة ولو كل واحد من أفراد الأسرة عمل اللي على مزاجه فلن يكون هناك تكوين اسمه الأسرة وتبقى فوضى".

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