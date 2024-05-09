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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خالد الجندي: أهل النار تلازمهم خصلة التنمر حتى وهم في جهنم

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، أن التنمر لن ينته عند أهل النار حتى بعد دخولهم النار وهو ما وضحته الآية الكريمة فى قول الله سبحانه وتعالى فى سورة (ص): " وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ".

 وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: "النية حديث أخروى وليس دنيوى، (إنما الأعمال بالنيات)، فالإٍلام فى حديث النية كان يقصد العلاقة بين العبد وربه". 

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وأضاف: "لازم معاملتك مع الناس تكون بالأعمال وليس بالنيات، فلا يجوز أن تشتم أحدا وتقول له أصل نيتى كانت خير وليس الشتيمة".

أركان الإسلام ليست خمس فقط 

ونوه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، إلى أن أركان الإسلام ليست خمس فقط، لافتا إلى أن بعض الناس يقول بنى الإسلام على خمس ولا يرون أركان أخرى. 

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، اليوم الخميس: "العبادات غير الرحمات والفتوحات، ده ربنا سبحانه لما قال (وهو السميع العليم)، هل هو سميع عليم فقط ولا غفور ورحيم وقدير وشكور وحليم". 

وأضاف: "لازم نعرف إن العمل فى الأشهر الحرم التى بدأت منذ اليوم، لا تظلم فيها نفسك لأن العمل فيها مضاعفة، فلو العمل مضاعف فيها بيكون العقاب مضاعف، فى أيام بيضاعف فيها الثواب ولا يضاعف فيها العقاب، وهذه الأيام يضاعف فيها العقاب، يبقى كل مننا لا يظلم نفسه فى هذه الأيام".

 

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