خالد الجندي: أركان الإسلام ليست خمس فقط (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، أن أركان الإسلام ليست خمس فقط، لافتا إلى أن بعض الناس يقول بنى الإسلام على خمس ولا يرون أركان أخرى.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: "العبادات غير الرحمات والفتوحات، ده ربنا سبحانه لما قال (وهو السميع العليم)، هل هو سميع عليم فقط ولا غفور ورحيم وقدير وشكور وحليم".



وأضاف: "لازم نعرف إن العمل فى الأشهر الحرم التى بدأت منذ اليوم، لا تظلم فيها نفسك لأن العمل فيها مضاعفة، فلو العمل مضاعف فيها بيكون العقاب مضاعف، فى أيام بيضاعف فيها الثواب ولا يضاعف فيها العقاب، وهذه الأيام يضاعف فيها العقاب، يبقى كل مننا لا يظلم نفسه فى هذه الأيام".

وفي حلقة سابقة، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، إن الله سبحانه وتعالى تحدث في القرآن عن بر الوالدين بقوله ((وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)، لافتًا إلى أن القران الكريم ذكر فى الآية فضل الولدين وخصها في التربية.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، "لو الأب والأم معملوش دور التربية يبقى ملهمش أي فضل على الأبناء، لا أكل ولا شرب ولا نادى ولا تدريبات ولا مدارس أجنبية ولا هدايا والمشكلة في التربية، ولما أراد القرآن أن يمدح لقمان كل اللي عمله لقمان أنه رب ابنه".

وأضاف: "وظيفة الأب والأم مش وظيفة الأكل والشرب إنما التربية وعلامات التربية 3 حاجات أن يحسن اسمه واختيار أمه وأن يعلمه شيء من القرآن، فالقرآن يعلمك كيف تصل إلى الله وبنشوف آباء علموا أبنائهم كل العلوم واللغات إنما مش بيعرف يقرأ الفاتحة ولا يصلي ركعتين لله، ولادكم أمانة عرفوهم على ربنا".