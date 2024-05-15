في حالة استطال بحثك عن أفضل حجز مصر للطيران تستطيع الآن من خلال موقع فلاي إن الاستمتاع بعروض تنافسية لا مثيل لها للسفر من مصر إلى حوالي 80 وجهة بأبسط الخطوات، وأيسر طرق للدفع فضلًا عن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالطائرة التي تم الحجز عليها.

خطوات بسيطة للسفر مع مصر للطيران والحجز بالجنية المصري

يوفر لك موقع فلاي إن عدد كبير من أفضل الشركات المصرية، إلا أن شركة مصر للطيران هي الأولى عليهم جميعًا، فهي شركة الطيران الوطنية المصرية وأول شركة طيران انطلقت في الشرق الأوسط والسابعة على مستوى العالم.

وتسعى فلاي إن على إطلاق الخدمات الاستثنائية لحصول عملاءهم المميزين على ارخص حجز طيران مع مصر للطيران إلى جانب توفير التسهيلات أثناء الحجز التي لا تتمتع بها أي منصة أخرى، وهي تتمثل في:

تيسير خطوات الحجز من خلال إدراج المعلومات المباشرة للرحلة من مواعيد السفر والرجوع والوجهة وتحديد الدرجة.

إتاحة أفضل من عرض للسفر حيث يمكن الاختيار الأنسب للعميل من حيث السعر.

الحجز بالجنيه المصري دون أي حدود للكارت البنكي أو إضافية أو رسوم تدبير عمله.

التعرف على وسائل الراحة الترفيه على متن الطائرة قبل الحجز.

معرفة الدرجات المتوفرة ومزايا كل درجة منهم.

خدمة عملاء 24 ساعة للتعديل على الحجز والإلغاء.

سهولة الحجز والدفع بأكثر من طريقة منها: فوري، bee، الكريديت كارد، التحويل البنكي، فاليو، أمريكان اكسبريس أو الدفع لاحقًا.

درجات مصر للطيران من فلاي إن

احجز تذكرة طيران بأفضل سعر من فلاي إن وتمتع بأعلى مستوى من الرفاهية والأمان مع الدرجات التي توفرها لك المنصة أثناء الحجز من مصر للطيران، وهي تتمثل في:

أولًا: درجة رجال الأعمال

التمتع بمزايا خاصة، منها توفير كاونتر خاص لتسهيل إجراءات السفر والاستمتاع بالدخول إلى الصالات الخاصة وإنجاز الأعمال بهدوء والاستمتاع بخدمات الراحة والترفيه.

تناول تشكيلة متنوعة و شهية من المأكولات والمشروبات المجانية المتوفرة.

الاستمتاع باتساع المقاعد ورفاهيتها مع إمكانية تحويلها إلى سرير للاسترخاء والنوم.

يستطيع الركاب اختيار وجباتهم بين قائمة الطعام التي تعدّ لهم بشكل خاص.

الاستمتاع بنظام ترفيه من خلال شاشات العرض المصاحبة للمقاعد، وتضم مجموعة حديثة من البرامج التلفزيونية والأفلام والألعاب والقنوات الإذاعية.

ثانيًا: الدرجة السياحية

الاستمتاع بمقاعد واسعة ومريحة ووجود اتساع فاصل جيد بين المقاعد.

الاستمتاع بمجموعة مجانية وشهية من المأكولات والمشروبات.

إمكانية حجز مقاعد مجهزة بشاشات عرض تلفزيونية تطرح فرصة للمسافرين الاستمتاع بنظام ترفيهي وبرامج وباقات من المواد السمعية والألعاب والأفلام.

وصايا بعد الحجز مع مصر للطيران من فلاي إن

تعدّ منصة فلاي إن المنصة الأكثر تطورًا لتقديم خدمات السفر المريح عبر الإنترنت لا سيّما في مصر والخليج ودول الشرق الأوسط، ولضمان الحصول على تجربة سفر مريحة وآمنة خالية من المتاعب، توصي فلاي إن بما يلي: