الحلقة الأولي من "دواعي السفر".. أمير عيد يحاول الانتحار

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “دواعي السفر”، والذي يعرض على منصة watch it باسترجاع على " أمير عيد" ذكرياته مع والده الراحل فى طفولته.

ثم يأتى على يوم عيد ميلاده يقوم بألقاء زينة عيد الميلاد من منزله ويجلس على الأريكة استعدادا للانتحار بسبب معاناته من الاكتئاب ولكنه يتلقى مكالمة هاتفية من إحدى شركات العقارات ويبلغه أنه سوف ينتحر ويجب أن يتركه ثم يسمع صوت ارتطام فى الشقة المجاوره له.

وقرر كسر الباب ويجد جاره القبطان إبراهيم ملقى على الأرض وفي يده هاتف.

وينقله على إلى المستشفى ويخبره الدكتور أن إبراهيم تعرض لذبحة صدرية ويعانى من ضعف في عضلة القلب، وليس لديه وقت.

تجربة جديدة بالدراما المصرية يخوضها الفنان الفلسطيني كامل الباشا، بمسلسل دواعى السفر، والمسلسل من أعمال watch it الأصلية وأحدث أعمالها.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن بطولة النجم أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

وكانت وأول الأعمال الفنية المصرية التي شارك فيها فيلم حظر تجول للنجمة إلهام شاهين، وبعد ذلك شارك في مسلسل هجمة مرتدة للنجم أحمد عز والنجمة هند صبرى، كما شارك في مسلسل السهام المارقة ومسلسل الغرفة 207.

كشفت منصة watch it عن البوستر الرسمي لمسلسل دواعي السفر، أحدث إصدارات المنصة الخاصة، وتصدره النجم امير عيد والفنان الفلسطيني كامل الباشا.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعي السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو بجزئيه، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

المسلسل من بطولة أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزى و أحمد فاضل وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

وكانت تداولت خلال الساعات الماضية أخبار على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن انفصال النجم أمير عيد عن زوجته الفنانة التشكيلية ليلى فاروق بعد قصة حب كبيرة.

وازدادت الشائعات خاصة بعد نشر ليلي فاروق صورة على استورى حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت عليها: "أنا صحابي الولاد اللى زي أخواتي بالظبط كتير، الحمد لله عندي أصدقاء عزاز عليا أوي، وسؤال أنا متصورة مع تامر أهو، ليه مكتبتوش كتابي عليه".

وكان قد فاز الفنان أمير عيد بجائزة أفضل وجه صاعد، بتصويت الجمهور، فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة.

دورة استثنائية:

وكان استضاف مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وشهدت النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلًا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين، والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز بتصويت الجمهور كالتالى: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانٍ، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثانٍ، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي.

يأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى إطار سعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول)ـ لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.