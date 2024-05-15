أسعار الخضروات اليوم الأربعاء بالأسواق للمستهلك.. البصل 10 جنيهات

اسعار الخضار اليوم الأربعاء.. واصلت أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية المصرية للمستعلك، تباينها، بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض، وسجلت أسعار البطاطس 13 جنيهًا للكيلو.



ويواصل التجار الكشف عن توقعاتهم بأن تشهد أسعار الخضروات خاصة الطماطم، استقرارًا، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توافر معظم أصناف الخضروات في السوق بكميات كبيرة.

وفي هذا السياق تستعرص "بوابة الوفد الإلكترونية" اسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق النخلية، ويحرص قسم الاقتصاد بالوفد على متابعة الأسواق وبصورة لحظية لعرض آخر المستجدات التي تطرا على الساحة، لاسيما اسعار الخضروات، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:



أسعار بعض الخضراوات عند المستهلك

أسعار الطماطم

سجلت أسعار الطماطم 7 جنيهات للكيلو.

أسعار البطاطس

سجلت أسعار البطاطس 13 جنيهًا للكيلو

أسعار الخيار

بالنسبة للخيار وصل سعره اليوم 13 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفلفل

ووصل سعر الفلفل 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار البصل

سجل سعر البصل من 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الجزر

ووصل سعر الجزر 6 جنيهات للكيلو



اسعار الخضار بسوق العبور للجملة

سعر الطماطم بين 3 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 5 : 11 جنيهًا للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 5 : 11 جنيهًا للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 6 : 14 جنيهًا (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 2.5 : 4.5 جنيه.

سعر الفاصوليا من 7 : 15 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 6 : 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 3 : 12 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 6 : 10 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 4 : 12 جنيهًا للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 4 : 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 3 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي صوب من 10 : 14 جنيهًا للكيلو

سعر الفلفل الألوان من 17 : 21 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 4 : 14 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 4 : 14 جنيهًا للكيلو (قفص).

أسعار البامية 20 : 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار البسلة 24 : 30 جنيهًا للكيلو.