مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر تقدم: 5 نصائح للأمهات للحفاظ على الأسرة

بمناسبة اليوم العالمي للأسرة

قدمت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر وخبيرة الأسرية عدة نصائح للأمهات في العيد العالمي لـ الأسرة للمحافظة علي الترابط الأسري :

*ضرورة الاجتماع علي طاولة الطعام علي الاقل وجبة واحدة يومي*تحديد وقت مناسب لكي يحكي كل فرد في الأسرة ماذا حدث في يومه ولو فيه مشكلة أو امر محير يحتاج رأي ونصيحة . * مشاركة افراد الأسرة في هواية واحدة مثلا أو حتي لعبة جماعية أو حتي مشاهدة فيلم في التليفزيون . * ⁠تخصيص وقت أسبوعيا للخروج علي حسب الامكانيات المادية واثناء هذا الاجتماع الاسري الاسبوعي يلزم غلق الموبايلات تماما حتي لا تفسد هذه الجو الاسري المميز . * ⁠توزيع مسئوليات المنزل وهذا يعتبر درس عملي للابناء في التعاون والتراحم وكذلك تحمل المسئولية.

واختتمت الحزاوي : ان الأسرة نواه المجتمع اذا صلحت صلح هو الاخر والعكس صحيح فالاسرة تقوم بدور هام في بناء شخصية الابناء وغرس القيم الاخلاقية الراقية فهي المدرسة الأولي في حياة الابناء .

والجدير بالذكر أن 15 مايو من كل عام هو اليوم العالمي للأسرة، حيث أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم بموجب قرار الجمعية العامة الصادر عام 1993، الاحتفال بهذا اليوم.

يهدف الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، إلى عكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسرة، ويتيح هذا اليوم الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها.

داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر

تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للأسرة

وفي 25 سبتمبر 2015، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193، بالإجماع أهداف التنمية المستدامة، التي هي مجموعة من 17 هدفًا تهدف إلى القضاء على الفقر والتمييز وسوء المعاملة والأسباب المؤدية إلى الوفاة، ومعالجة الدمار البيئي، والدخول في عصر التنمية للجميع، وتعتبر السياسات والبرامج المعنية بالأسرة أمرًا حيويًا لتحقيق عديدا من هذه الأهداف.

أهداف اليوم العالمي للأسرة

هناك مجموعة من الأهداف الهامة التي تهدف إلى تعزيز دور الأسرة في بناء مجتمعات صحية ومستدامة، وهي: "تعزيز الوعي الاجتماعي- تعزيز دور الأسرة في التنمية المستدامة- تعزيز حقوق الأسرة- تشجيع الحوار والتعاون العائلي- تعزيز التعاون الدولي".