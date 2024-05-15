تباطؤ شديد في مبيعات حديد التسليح والمسطحات بمصانع الصلب المتكاملة

تشهد أسعار حديد التسليح، والمسطحات استقرارا كبير للشهرا الثالث على التوالى، إذ استقرت أسعار الحديد، ولم يتجاوز سعر الطن بالمصانع شامل ضريبة المبيعات 41 ألف جنيه بعد أن كان قد سجل مع نهايات عام 2023 نحو 50 ألف جنيه للطن لتهبط الأسعار للشهر الثالث على التوالى بأكثر من 8 و9 آلاف جنيه فى الطن.

واستمرت أسعار المسطحات دون زيادة أيضا للشهر الثالث على التوالى إذ استقر سعر الطن عند 41 ألفا و700 جنيه بهبوط يتعدى 8 آلاف جنيه فى الطن مقارنة بأسعار نوفمبر وديسمبر الماضيين.

ورغم قيام المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة بالحفاظ على استقرار وثبات أسعار دون زيادة، استورد عدد من التجار كميات كبيرة من البليت والخردة لصالح عدد من مصانع الدرفلة مستغلين وفرة الدولار بأسعار تصل 505 دولارت للبليت، و382 للخردة من دول البحر الاسود وتركيا، كما استوردوا أكثر من 200 ألف طن مسطحات موجود كمية كبيرة منها بموانئ الدخيلة والسويس ودمياط تنتظر الإفراج عنها.

نتج عن ذلك تأثر مبيعات المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، وحدوث تباطؤ شديد بالمبيعات وتصريف الإنتاج فى الوقت الذى حدث فيه هبوط فى الاستهلاك خلال الربع الأول من العام الحالى تصل نسبته لأكثر من 15% مقارنة بالربع الأول من العام الماضى.

من المتوقع أن تستمر حالة التباطؤ فى المبيعات لفترة ليست بالقصيرة فى ظل تباطؤ المبيعات، وتراجع معدلات الإستهلاك خاصة على مستوى الأفراد والقطاع الشعبى والتى كانت قد تراجعت خلال العشر سنوات الأخيره لأكثر من 50%.