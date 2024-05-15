عاجل
المقاومة الفلسطينية تطلق صاروخين تجاه سديروت وصافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

تباطؤ شديد في مبيعات حديد التسليح والمسطحات بمصانع الصلب المتكاملة

بوابة الوفد الإلكترونية

تشهد أسعار حديد التسليح، والمسطحات استقرارا كبير للشهرا الثالث على التوالى، إذ استقرت أسعار الحديد، ولم يتجاوز سعر الطن بالمصانع شامل ضريبة المبيعات 41 ألف جنيه بعد أن كان قد سجل مع نهايات عام 2023 نحو  50 ألف جنيه للطن لتهبط  الأسعار للشهر  الثالث على التوالى بأكثر  من 8 و9 آلاف جنيه فى الطن.

txt

قفزة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في المصانع والأسواق المصرية

 

واستمرت أسعار  المسطحات دون زيادة أيضا للشهر الثالث على التوالى إذ استقر سعر الطن عند 41 ألفا و700 جنيه بهبوط يتعدى 8 آلاف جنيه فى الطن مقارنة بأسعار نوفمبر وديسمبر الماضيين.

ورغم قيام المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة بالحفاظ على استقرار وثبات  أسعار دون زيادة، استورد عدد من التجار كميات كبيرة من البليت والخردة لصالح عدد من مصانع الدرفلة مستغلين وفرة الدولار بأسعار تصل 505 دولارت للبليت، و382 للخردة من دول البحر الاسود وتركيا، كما استوردوا أكثر من 200 ألف طن مسطحات موجود كمية كبيرة منها بموانئ الدخيلة والسويس ودمياط تنتظر الإفراج عنها.

نتج عن ذلك تأثر مبيعات المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، وحدوث تباطؤ  شديد بالمبيعات وتصريف الإنتاج  فى  الوقت الذى حدث فيه  هبوط فى الاستهلاك  خلال الربع الأول من العام  الحالى تصل  نسبته لأكثر  من 15% مقارنة بالربع  الأول من العام  الماضى.

من المتوقع أن تستمر حالة  التباطؤ فى المبيعات لفترة  ليست بالقصيرة فى ظل  تباطؤ  المبيعات، وتراجع  معدلات الإستهلاك  خاصة  على مستوى الأفراد والقطاع  الشعبى والتى  كانت  قد تراجعت خلال  العشر سنوات الأخيره لأكثر من 50%.

الجريدة الورقية