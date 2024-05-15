قفزة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في المصانع والأسواق المصرية

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء.. شهدت أسعار مواد البناء “الحديد والأسمنت” خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء منتصف شهر مايو، ارتفاعًا جديدًا، ليصعد سعر طن حديد عز بنحو 989.11 جنيهًا، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وبلغ أسعار الحديد في شركة المصريين 41 ألف جنيه للطن.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” اسعار مواد البناء “حديد التسليح والأسمنت”، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات السعرية في الأسواق المصرية المختلفة واسعار العملات والدولار وعرض مستجدات القطاع المصرفي، واسعار الفواكة والخضروات بالاسواق المحلية والحملة، لاسيما اسعار الحديد والاسمنت، والذان ارتفعت قيمتهم السعرية خلال مستهل التعاملات اليوم الاربعاء، وجاءت اسعارهم على النحو الآتي:

اسعار الحديد والاسمنت صباح اليوم الأربعاء

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم نو 40891.89 جنيهًا، بزيادة 773.25 جنيها.

بينما سجل سعر طن حديد عز نحو 42868.06 جنيهًا، بزيادة تقدر بنحو 989.11 جنيها.

وحقق سعر حديد بشاي نحو 41 ألف جنيه للطن.

وسجل حديد السويس للصلب نحو 39 ألف جنيه للطن.

بينما بلغت أسعار الحديد في شركة المصريين نحو 41 ألف جنيه للطن.

كما بلغت اسعار الحديد في شركة الكومي نحو 38 ألف جنيه للطن،.

وحقق سعر حديد العشري نحو 37 و500 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 38 ألف جنيه للطن، وبيانكو 38 ألف جنيه للطن.

وحقق مستوى سعري في شركة الجارحي 39 ألف جنيها للطن، والداخلية 42 ألف جنيهًا للطن، والجيوشي 39 ألف جنيه للطن، والمراكبي 41 ألف جنيه للطن، وعطية 38 و500 ألف جنيه للطن.

وسجل طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية بسعر يبدأ من 37 ألف جنيه، بينما بدأ سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة من 42 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم بالأسواق:

وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 2272.78، بتراجع يقدر نحو 14.2 جنيها.

وبلغ متوسط سعر أسمنت وادي النيل نحو 1،950 جنيها.

بينما بلغ متوسط سعر العسكري بني سويفنحو 1،960 جنيها.

بلغ متوسط سعر أسمنت المسلح 2،020 جنيها.

بلغ متوسط سعر جنوب الوادي 1،960 جنيها.

بلغ متوسط سعر أسمنت المخصوص 2،010 جنيهات.

بلغ متوسط سعر أسمنت السويس 2،020 جنيها.











