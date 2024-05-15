رئيس مركز معلومات شبكات المرافق بالقاهرة: المركز يقدم خدماته لعملائه في عدة مجالات

قالت المهندسة أمل محمد حنفى ، رئيس مركز معلومات شبكات المرافق بالقاهرة، إن المركز الحاصل على شهادة الجودة يعمل به ٥٠٠ موظف من بينهم استشاريين فى المساحة GIS، ومهندسين مساحة ونظم معلومات، واخصائيين وفنيين مساحة، وفنيين اكتشاف، مشيرة إلى أن الثروة التى يمتلكها المركز من البيانات مؤمنة تأمينًا كاملًا ضد الحرائق والتلف.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة الفرع الثامن من فروع مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة .

وأضافت رئيس مركز معلومات شبكات المرافق أن المركز يقدم خدماته لعملائه في عدة مجالات أهمها إصدار الموافقات الفنية لأعمال الحفر فوق وتحت الأرض ، وعمل الخرائط المساحية ومتابعة أعمال الحفر، ويقوم المركز بأعمال الرفع المساحى الدقيق لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية إستثمارات المرافق فى باطن الأرض بهدف استمرار خدمات المرافق لمواطنى العاصمة.

المركز يقوم بعمل الرفع المساحي والاحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها طبقًا لاشتراطات البناء الجديدة

وقالت رئيس مركز معلومات شبكات المرافق بالقاهرة، إن، المركز يقوم بعمل الرفع المساحي والاحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها طبقًا لاشتراطات البناء الجديدة ، ويتم تسليم المواطن خريطة بها الموقع الذي تم رفعه مساحيًا بواسطة أجهرة مساحية دقيقة و صورة من جوجل ايرث google earth وكشف بالاحداثيات المطلوبة، كما يقدم المركز خدماته في جميع الاعمال المساحية .

وأشارت المهندسة أمل محمد حنفى أن المركز ساهم فى إنشاء مراكز معلومات ب11 محافظة هى ( الجيزة، والقليوبية، الشرقية، الفيوم، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وبنى سويف، والبحر الأحمر ) وجارى العمل على إنشاء مركزى معلومات محافظتى قنا ودمياط، بالإضافة لقيام المركز بإنشاء مركز شبكات ولاية الخرطوم بالسودان عام ٢٠١٦ .

شهد الافتتاح الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم . جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وم. حازم الأشمونى السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة لبحث عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارة والمحافظة، وكخطوة هامة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة شهدت طفرة كبرى فى المنشآت الرياضية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يعكس رؤية الدولة المصرية بأهمية النهوض بالبنية التحتية لتطوير الرياضة في مصر بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات من أجل الشباب والأسر التي تستفيد من هذه المنشآت مؤكدًا وجود تعاون كبير بين المحافظة والوزارة فى هذا الشأن.

وأضاف محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا فى دعم الشباب وتوفير الملاعب الرياضية وإنشاء وتطوير مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب بمختلف أحياء العاصمة .

وثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ووزارة الشباب والرياضة فى تطوير المنشآت الرياضية التي تضاف إلى رصيد إنجازاتها المساندة والداعمـة لأعمـال تطوير منظومـة الشـباب والرياضة بمحافظة القاهرة وعلى مستوى الجمهورية بأكملها والتى تتضمن العديد من الإنشاءات الجديدة، ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية وتحسين جودة الخدمة المقدمة بهم، وكذلك حرصها على اقامة الفاعليات الرياضية بصورة دورية، ورعاية الموهوبين فى كافة الألعاب الفردية والجماعية وتنمية قدراتهم .

وتناول اللقاء، مناقشة سُبل تعزيز وتطوير التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة في مجالات عدة، وخاصة فيما يتعلق بمراكز الشباب وبيوت الشباب في المحافظة حيث تم التأكيد على أهمية توفير بيئة مناسبة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية، وتعزيز دور الشباب في المجتمع.