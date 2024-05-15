الأرصاد تُحذر.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اعتبارًا من الغد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، موضحة أن هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء كبداية لموجة حارة إلى شديدة الحرارة اعتبارًا من غد الخميس حتى الإثنين المقبل.

طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد اليوم حار نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب حركة الملاحة وشبورة مائية

وحذرت، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الاحمر وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم | ساعة، وارتفاع الامواج من 2.5 إلى 4.5 متر، وأيضًا من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

سمات فصل الربيع

ويتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان، حيث يشهد أحيانًا هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر

وتؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا

كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد.

وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.