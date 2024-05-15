الأرصاد الجوية: البلاد تشهد أجواء ربيعية حارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم مستقر وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، مشددة على أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحمي جزءًا من الشمس.

بيان عاجل من الأرصاد الجوية

وأشارت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر القناة “الأولى”، إلى أن وجود السحب المنخفضة يساعد على عدم ارتفاع قيم درجات الحرارة، مؤكدًا أن مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، تكون معتدلة بشكل كبير.

ونوه بأنه من المتوقع أن تشهد البلاد أجواء ربيعية حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وفي المناطق الجنوبية تكون قيم درجات الحرارة منخفضة.

وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، موضحة أن هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء كبداية لموجة حارة إلى شديدة الحرارة اعتبارًا من غد الخميس حتى الاثنين المقبل.

طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء



وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد اليوم حار نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب حركة الملاحة وشبورة مائية

وحذرت، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم | ساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4.5 متر، وأيضًا من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.