مرشح برشلونة السابق: مشروع لابورتا فاشل حتى لو حضر جوارديولا

كشف فيكتور فونت المرشح السابق لرئاسة نادي برشلونة عما يحدث داخل قلعة كامب نو في عهد الرئيس الحالي للنادي خوان لابورتا، منتقدا الكثير من الأوضاع داخل الكتالوني.

وتحدث فونت في تصريحات تلفيزيونية عن بعض الأمور داخل برشلونة جاء أبرزها: "لدينا القدرة على المنافسة ضد مدريد، سيوقعون مع مبابي لأنهم قاموا بالأمور بشكل صحيح، لماذا لا نستطيع نحن؟".

وتابع: "لدينا مواهب أكثر من مدريد، لكن ليس لدينا المقدرة على خلق الظروف التي تجعل هذه المواهب ترغب البقاء في النادي، نجلب فيتور روكي بأموال لا نملكها، نقدمّه كما لو كان نجماً خارقاً، والآن لا نريده، هل هناك من يشرح لنا ماذا يحدث؟".

وأضاف: "يجب أن نضع مصالح النادي في المقام الأول، أنا مستعد لمساعدة خوان لابورتا، يجب على مشجعي برشلونة أن يعرفوا أن هناك بدائل وأنهم لا يتوقفون عن العمل، رحل الجميع، ولم يبق إلا أصدقاء ومعارف وأقارب الرئيس لابورتا، يُدار النادي بدون أشخاص مؤهلين".

واختتم: "الإدارة تقتصر على أصدقاء لابورتا "صهره" ليس له منصب أو لقب، لكنه يشارك في جميع قرارات النادي، وديكو شريك وصديق لصهر الرئيس، رافا يوستي ليس لديه معرفة في كرة القدم، ولابورتا ليس من عالم كرة القدم".

مشروع رئيس النادي خوان لابورتا لن ينجح حتى لو جلب بيب جوارديولا إلى برشلونة مرة أخرى لأن الأمور لا تدار بالشكل السليم الذي يضع النادي على الطريق الصحيح".

صفقات مطلوبة في برشلونة

وفي سياق أخر، يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع نجم ليفربول في الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعزيز صفوفه للموسم الكروي الجديد، حيث بدأ النادي الكتالوني التخطيط سريعا للموسم الكروي الجديد.

وخرج برشلونة بسجل "فارغ" هذا الموسم بعدما فشل في التتويج بأحد البطولات من الموسم الكروي الحالي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي، مطلوب في برشلونة رغم القيود المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني.

يهتم برشلونة بالعديد من اللاعبين في مركز الجناح الأيسر على رأسهم نيكو ويليامز وداني أولمو، لكن يعتبر دياز صاحب الأولوية بين اللاعبين في تلك القائمة بالنسبة لـ تشافي هيرنانديز ومساعديه.

ويملك دياز عقدا مع ليفربول يمتد حتى صيف 2027، لكن يعاني مع الريدز من انتقادات كثيرة في الفترة الأخيرة، بالإضافة لرحيل مدربه الألماني يورجن كلوب عن تدريب الفريق الإنجليزي.

وتابعت التقارير أن برشلونة ليس لديه الأموال في الوقت الحالي لإتمام صفقة دياز لكن يرغب في الحصول على سيولة من بيع أحد نجومه ليشتري النجم الكولومبي.

الفوز على سوسيداد

حقق فريق برشلونة انتصارا هاما على نظيره ريال سوسيداد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما الإثنين، على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي” ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني “الليجا”.

ونجح لامين يامال في تسجيل الهدف الأول لصالح فريق برشلونة في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من زميله في الفريق جوندوجان.

وأحرز رافينيا هدف برشلونة الثاني عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح في شباك المنافس في الدقيقة 94 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يقتنص برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني من منافسه جيرونا برصيد 76 نقطة، ويبقى فريق ريال سوسيداد في المركز السابع برصيد 54 نقطة.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا