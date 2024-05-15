"هي للتنمية والتطوير" تعقد ندوات توعية حول الصحة والحقوق الإنجابية

"تحت عنوان "نحو حياة أفضل نفذ فريق العمل من الرائدات والمنسقين بمؤسسة هي للتنمية وتطوير الأسرة بسوهاج ندوات التوعية وزيارات منزلية لتقديم المشورة حول الموضوعات المتعلقة بالصحة والحقوق الانجابية في قرية روافع العيساوية مركز المنشاة ومنطقة القصير بالبحر الأحمر.

ويأتي ذلك للفئات المستهدفة من الفتيات والسيدات للمرحلة من 16 : 29 سنة للفئات في فترة المراهقة والمقبلات على الزواج والحوامل والمرضعات والأمهات من خلال (٢٠ ) ندوه في الشهر في المناطق المستهدفة في روافع العيساوية ومنطقة القصير بمعدل 500 سيده شهريا وكذلك زيارة ٢٠٠٠ سيده وفتاه وذوى الإعاقة شهريا لنفس المناطق لرفع وعى هذه الفئات عن :

مرحلة البلوغ والمراهقة

الزواج المبكر

الحمل والولادة

ختان الإناث

فترة النفاس

لرضاعة الطبيعية

تضمن أيضا التدريب معلومات فى الصحة العامة

الجندر (النوع الأجتماعي ) والجنس

تنظيم الأسرة

ايضا الأيدز والأمراض المنقولة جنسيا

ويأتي هذا التدريب في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعية والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأتحاد الأوروبي الذي تنفذة مؤسسة هي للتنمية والتطوير بسوهاج.