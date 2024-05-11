ندوة بالشرقية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل

عقدت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، برئاسة أحمد عبد الهادي وكيل أول الوزارة، ندوة موسعة لمناقشة قضايا المرأة وكيفية تمكينها اقتصاديا، للمتدربات بقسم السجاد النصف آلي «هاند تافت» وذلك بمقر مركز التدريب المهني بالنحال.

تأتي فاعليات الندوة، في إطار الخطة التدريبية والتوعوية لمشروع «دعم إدماج النوع الإجتماعي مجال العمل» للعام 2024 والذي تنفذه الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة «الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل» بوزارة العمل بأربع محافظات «الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، السويس»، وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

حضر الندوة كل من: الدكتورة عايدة عطية مقررة المجلس القومي للمرأة مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور عبد الناصر عبد العال مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بالشرقية، وسهام عبدالسلام باحث أول بالإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة العمل، ومحمد عباس مدير التسويق الداخلي بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالشرقية، وفاتن محمود مدير إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وتناولت فاعليات الندوة الهدف من المشروع والشريحة المستهدفة، ودور وزارة العمل في تبني مثل هذة المبادرات البناءة، بقيادة الدكتورة شيرين عبدالهادي بالادارة العامة لشئون المرأة بوزارة العمل، وحرصها على تفعيل مثل هذه المبادرات وتذليل كافة العقبات.

وتحدثت سهام عبدالسلام باحث أول بالإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة العمل، عن جهود وزارة العمل في الإهتمام بكافة شئون المرأة وتمكينها إقتصاديا، وثمنت جهود مديرية العمل بالشرقية في إنجاز المشروع

والمخرجات المتميزة للمتدربات والجهود الملموسة لأطقم التدريب.

واستعرضت الدكتورة عايدة عطية مقررة المجلس القومي للمرأة، أهمية المنظور الطبي لخطورة الزواج المبكر، وأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والعنف ضد المرأة، والتحرش.

وأوضح الدكتور عبدالناصر عبدالعال مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بالشرقية، مكانة المرأة في الأديان السماوية، والمنظور الديني لخطورة الزواج المبكر والقاصرات، والعنف ضد المرأة، والتحرش، والختان، والمساواة بين الرجل في الحقوق والواجبات وعدم التمييز.

وأشار محمد عباس مدير التسويق بجهاز تنمية المشروعات بالشرقية، إلى كيفية تمكين المرأة إقتصاديا، والخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، والبرامج التدريبية والخدمات المستحدثة في مجال ريادة الأعمال ومنها: دورات ريادة الأعمال، توجية الشباب للمشروعات المناسبة في محيطة مثل دورة (gwb) والتي يتم تنفيذها على مدار يومين لعدد 25 متدرب، وإمكانية تنفيذها بالتعاون مع المديريات للحصول على 25 فكرة للمشروعات، ثم إلحاق المتدرب بدورة أخرى اسمها (sub) لمدة خمسة أيام لدراسة الجدوى والميزانية ونقاط القوة والضعف بالفكرة المقترحة.