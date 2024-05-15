الزمالك يعلن جاهزية "دونجا" لمواجهة إياب نهائي الكونفدرالية

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب حالة الطوارئ استعداداً لمواجهة الإياب أمام نهضة بركان المغربي فى إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر الأحد المقبل باستاد القاهرة.

وشكل المجلس لجنة خاصة يرأسها أحمد سليمان عضو المجلس وإدارة العلاقات العامة لإعداد الترتيبات النهائية بالتعاون مع الإتحاد الإفريقى (كاف) والذي سيشرف على تنظيم المباراة.

واستدعت إدارة الزمالك مندوب من شركة تذكرتى وتم تخصيص مكان له داخل الصاله المغطاه لتسهيل حصول الجماهير وأعضاء النادى على الفانز كارت الخاص باللقاء بعد أن اشتكى عدد كبير من الجماهير من صعوبة حجز التذاكر من الموقع الرسمى للشركة.

من جانبه ، أكد عمرو أدهم عضو المجلس أنه بغض النظر عن اختلاف الآراء والتقييم لعمل المجلس والمدير الفني واللاعبين فالفريق على بعد 90 دقيقة من التتويج.

وطالب أدهم جماهير الزمالك كما هو معتاد الدعم اللا محدود للجهاز الفني و اللاعبين كما ناشد اللاعبين التحلي بالعزيمة والثقة.

من ناحيه أخرى ، يجهز البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني تسجيلات للأخطاء التي وقع بها لاعبو الفريق في لقاء الذهاب الذي خسره الزمالك بنتيجة 1-2.

من ناحيته كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق عن تعرض نبيل عماد دونجا لاعب خط الوسط لحالة إجهاد عضلي في نهاية مباراة نهضة بركان في لقاء الذهاب موضحاً أنه تم استبدال دونجا في الدقائق الأخيرة من اللقاء حتى لا يتعرض للإصابة وسيكون اللاعب جاهزاً للقاء الإياب.