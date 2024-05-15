اجتماع أمني تنسيقي لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان.. اليوم

عُقد ظهر اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، الاجتماع الأمني التنسيقي لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.



وشهد الاجتماع حضور نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك ، بجانب ممثلي اتحاد الكرة والجهات الأمنية، وشركتي الأفريقية والمتحدة للخدمات الرياضية ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".



وتطرق الاجتماع لمناقشة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد فتح الاستاد أمام الجماهير لحضور اللقاء وتحديد بوابات دخول الجمهور إلى الاستاد، من أجل خروج المباراة بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية.

التابعي: الجمهور سبب وصول الزمالك لنهائي الكونفدرالية

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق أن جماهير الأبيض السبب الأكبر لوصول الفريق إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي تزحف وراء النادي الأبيض في كل مكان.

أضاف التابعي في تصريحات تلفزيونية: جمهور الزمالك يزحف وراء الفريق في كل مكان، وله الفضل الأكبر في الوصول لنهائي الكونفدرالية، واقل شئ من مجلس الإدارة هو توفير تذكرة لأي فرد يريد دخول الاستاد وحضور لقاء النهائي.



وتابع: جمهور الزمالك سيكون كلمة السر في الإياب، ولابد أن يسجل الفريق هدف في اول ربع ساعة، ومستوى الزمالك هو الذي سيجبر معين الشعباني مدرب نهضة بركان على تحديد استراتيجية لعبه.

