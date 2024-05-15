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الأربعاء 15 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد جدة يخطر حجازي بقرار جديد مفاجئ

حجازي
حجازي

أخطر نادي اتحاد جدة، قائده الدولي أحمد حجازي بالرحيل عن صفوف العميد بعد نهاية الموسم الكروي الجاري، حيث سيكون خارج الموسم الجديد.

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كشفت تقارير صحفية سعودية أن فترة حجازي مع اتحاد جدة انتهت، بعدما تم إبلاغ اللاعب الدولي المصري بالرحيل عن صفوف العميد في نهاية الموسم الكروي الحالي، ذلك بعد تراجع أداءه مع النمور في الفترة الماضية.

تابعت التقارير أن إدارة اتحاد جدة تواصلت مع حجازي، وأتفقت معه على الرحيل وسط رغبة النادي بالتعاقد مع أسماء جديدة لتدعيم صفوف النمور وتعويض الموسم الكارثي.

أشارت التقارير أن مسؤولو الاتحاد بدأوا تقييم مستوى اللاعبين من خلال اللجنة الرياضية المتواجدة داخل النادي، من أجل حسم ملفات الأجانب في الموسم المقبل.

وتابعت التقارير أن الرباعي أن حجازي، و،البرتغالي جوتا، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، والبرازيليين مارسيلو جروهي ورومارينيو، والإيطالي فيليبي لويز خارج قائمة اتحاد جدة في الموسم المقبل.

لكن سيستمر الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو مع صفوف اتحاد جدة في الموسم المقبل.

ويلتقي اتحاد جدة مع الخليج يوم غد الخميس في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين.
 

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