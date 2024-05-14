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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إتحاد جدة يبدأ رحلة البحث عن خليفة جالاردو

جالاردو
جالاردو

بدأت إدارة نادي إتحاد جدة السعودي مبكراً رحلىة البحث عن المدير الفني الجديد للفريق في ظل إقتراب المدرب الحالي مارسلو جالاردو من الرحيل عن منصبه بسبب سوء النتائج.

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اتحاد جدة يتفق مع جاياردو على فسخ التعاقد

وكشفت قناة “الكأس ” القطرية أن إتحاد جدة يخطط للعودة مجدداً للمدرسة التدريبية الأوروبية حيث ياضل في الوقت الحالي بين 3 أسماء كمرشحين لخلافة جالاردو.

ويفاضل إتحاد جدة بين الثلاثي ماسيمليانو اليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، إضافة للبرتغاليين ماركو سيلفا وباولو فونيسكا.

ويسعى إتحاد جدة لحسم هذا الملف في أقرب وقت ممكن قبل فترة كافية من بدء الإستعداد للموسم المقبل.

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