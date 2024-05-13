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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شتيجن وثنائي برازيلي ضمن اهتمامات اتحاد جدة السعودية لتدعيم حراسة المرمى

بوابة الوفد الإلكترونية

يدرس نادي اتحاد جدة السعودي تدعيم حراسة مرمى الفريق في الصيف المقبل بعد التراجع الواضع على إثر رحيل الحارس البرازيلي جروهي.

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وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي اتحاد جدة يتابع حاليًا مستويات الحراس الثلاث، تير شتيجن لاعب برشلونة وايدرسون لاعب مانشستر سيتي واليسون لاعب ليفربول.

وأشارت الصحيفة أن نادي الاتحاد سيبدأ التفاوض مع أحد الحراس بعد اتخاذ القرار النهائي، لافتة أن النادي سيبدأ النادي الاتصال بوكلاء اللاعبين بعد نهاية الموسم.

واستقبل مرمى اتحاد جدة في الدوري السعودي هذا الموسم 48 هدفا بعد مرور 31 جولة ويتبقى 3 أسابيع من المسابقة.

ويحتل اتحاد جدة المركز الخامسة في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة.

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